Concerto em homenagem a João Paulo II: um gigante da fé, afirma cardeal Ryłko

Nesta semana, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, foi realizado o evento musical "Credo", de Krzysztof Pendereck, com a Orquestra Filarmônica e o Coro de Cracóvia para comemorar o aniversário de 20 anos da morte do Papa Wojtyła. O cardeal Ryłko: “apesar do passar dos anos, ele não deixa de ser um guia confiável no caminho da fé”.

Pe. Paweł Rytel-Andrianik e Artur Hanula - Vatican News

“São João Paulo II é, acima de tudo, um gigante da fé, fascinado pelo mistério de Deus, um homem de grande oração e contemplação e, ao mesmo tempo, um peregrino atlético do Evangelho até os confins da terra”. Com essas palavras, o cardeal Stanisław Ryłko, arcipreste de Santa Maria Maggiore, em Roma, abriu o concerto Credo de Krzysztof Penderecki, realizado na terça-feira, 1º de abril, para comemorar o aniversário de 20 anos da morte do pontífice polonês.

Numerosos convidados se reuniram no evento, um sinal de que para tantas pessoas João Paulo II “apesar do passar dos anos, não deixa de ser um guia confiável no caminho da fé”, destacou o cardeal Ryłko. Ele então relembrou os eventos de 20 anos atrás, quando o mundo inteiro se uniu em oração pelo Papa: “foi uma oração pelo dom da cura, que depois se transformou espontaneamente em uma oração de ação de graças por ele, por quem ele foi, pela Igreja, pelo mundo e por cada um de nós”.

O concerto em Santa Maria Maior, em Roma, para comemorar João Paulo II

O amor pelo Papa polonês não acaba

Ainda Ryłko destacou que o amor por Karol Wojtyła continua forte até hoje, como demonstrado pela longa fila de peregrinos de todo o mundo em seu túmulo na Basílica de São Pedro: "como alguém vivo e próximo, as pessoas confiam suas preocupações e alegrias a ele em oração. Apesar do passar dos anos, a figura de João Paulo II nunca deixa de fascinar com a riqueza de seus dons de natureza e graça".

Chamado à coragem

O arcipreste da Basílica de Santa Maria Maior lembrou que uma das mensagens mais importantes do pontificado de João Paulo II foi o chamado à coragem e a abrir as portas a Cristo. Um chamado que percorreu o mundo: “ele mostrou, especialmente aos jovens, que vale a pena escolher Cristo na vida e segui-lo, porque essa é a mais bela aventura que um homem pode experimentar neste mundo”.

O cardeal Dziwisz no concerto de Santa Maria Maior, em Roma

A carta do presidente da Polônia e da primeira-dama

Antes do concerto, foi lida uma carta do presidente da Polônia, Andrzej Duda, e da primeira-dama, Agata Kornhauser-Duda, destacando que João Paulo II “dedicou muita atenção à compreensão cristã do homem como pessoa, à visão do matrimônio e da família, à cultura e à economia, ao patriotismo e à dimensão ética da política e das relações internacionais”. O casal presidencial também expressou convicção de que “o ensinamento, o testemunho pessoal de vida e a intercessão em oração de São João Paulo II tocarão o coração das pessoas” por muitas gerações.

O concerto

O concerto Credo de Penderecki, cujo quinto aniversário de morte ocorreu em março, foi um evento musical importante no programa de comemorações do aniversário de 20 anos da morte do Papa polonês. Entre os muitos convidados estavam representantes da Conferência Episcopal Polonesa; o cardeal Stanisław Dziwisz, secretário pessoal de João Paulo II por décadas; autoridades estaduais e locais e membros do corpo diplomático. A Orquestra Filarmônica e o Coro de Cracóvia se apresentaram. O evento foi organizado pela Igreja e Casa de Repouso de Santo Estanislau V.M. em Roma, juntamente com a Associação L. van Beethoven, a Embaixada da República da Polônia na Santa Sé, o Gabinete do Marechal da Região da Pequena Polônia, o Município de Cracóvia, o Instituto Adam Mickiewicz, o Centro Europeu de Música Krzysztof Penderecki, o K. A Filarmônica Szymanowski, a Pontifícia Universidade João Paulo II e a PKN Orlen.

A exibição da Orquestra e do Coro Filarmônico de Cracóvia