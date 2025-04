Imagem de Maria Rosa Mística é abençoada no Vaticano

Após o “nulla osta” concedido em julho passado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, o local onde foi inserida a imagem mariana foi inaugurado pelo cardeal Víctor Manuel Fernández.

Vatican News

Uma imagem de Maria Rosa Mística, abençoada nesta segunda-feira, 14 de abril, pelo cardeal Víctor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, agora está presente no Vaticano. A estátua de Nossa Senhora, doada pelo Papa Francisco, foi colocada em um nicho sagrado ao lado da Floreria, nas proximidades do Largo da Fonte Sacramento. Entre os presentes estavam os dois secretários do Dicastério para a Doutrina da Fé, dom John Joseph Kennedy e padre Armando Matteo, e o secretário-geral do Governatorato da Santa Sé, dom Emilio Nappa.

A decisão do Dicastério foi tomada em julho, com base nas novas normas relativas aos supostos fenômenos sobrenaturais, concedendo o “nulla osta” — ou seja, a autorização formal — e permitindo o culto público da devoção mariana ligada às mensagens recebidas entre 1947 e 1966 pela vidente Pierina Gilli. Essa aprovação também permite a dedicação de igrejas e locais sagrados a essa devoção específica, com a respectiva imagem.

A imagem colocada no Vaticano

Nos fatos relacionados a essa experiência espiritual, conforme registrado na carta do cardeal Fernández em julho, não se encontram «aspectos morais negativos nem outras criticidades. Pelo contrário, podem-se identificar diversos aspectos positivos». As aparições de Maria sob os títulos de “Rosa Mística” e “Mãe da Igreja” estão associadas à localidade de Fontanelle, ao sul de Montichiari, na província de Brescia, na Itália. A vidente Pierina Gilli nasceu em uma família de camponeses, trabalhou como zeladora e enfermeira em um hospital e levou uma vida muito simples até sua morte, em 1991, aos 80 anos.

Os fenômenos místicos envolvendo Pierina ocorreram em dois períodos distintos. O primeiro foi em 1947, quando a Virgem teria aparecido a ela, apresentando-se como “Rosa Mística” e “Mãe da Igreja”. Pierina relatou ter visto, sobre a veste branca de Maria, três rosas — uma branca, uma vermelha e uma amarela — simbolizando oração, penitência e sofrimento.

O segundo ciclo de aparições ocorreu em 1966, justamente em Fontanelle. Em 13 de maio — data especialmente mariana — a Virgem indicou a Pierina uma fonte específica como local de purificação e fonte de graças. Já naquele mesmo ano, iniciou-se a construção de um santuário no local, concebido não como uma igreja tradicional, mas como um anfiteatro aberto. De um lado, há uma capela para a celebração eucarística; do outro, uma capela menor que protege a fonte indicada na aparição.

Local onde foi colocada a imagem no Vaticano