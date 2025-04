Hebdomada Papae, o boletim em latim da Rádio Vaticano

Em síntese, no boletim deste final de semana os ritos da Páscoa: as celebrações da Semana Santa; o Angelus e a catequese: apelos e reflexões do Papa; atualizações sobre a saúde do Papa

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

Die undevicesimo mensis Aprilis anno bismillesimo vicesimo quinto

TITULI



Ritus pascháles: celebratiónes Hebdómadae Sanctae



In Salutatióne angélica et catechési, mónitus et meditatiónes Papae



Novae de valetúdine Pontíficis



Salútem ex corde ómnibus vobis dicit Eugénius Murrali, qui réditis notítias lingua latina prolatas audítum.

NOTITIAE



His diébus vivit Ecclésia tempus litúrgicum maius Paschae. Sílviae Guidi est celebratiónum órdinis recapitulátio:



Féria Quinta Hebdómadae Sanctae Eminentíssimus Dóminus Domínicus Cardinális Calcagno, Praeses eméritus Patrimónii Sedis Apostólicae, mane praéfuit Missae chrísmatis. Eminentíssimo Dómino Mauro Cardináli Gambetti, archipresbýtero Basílicae Papális Sancti Petri in Vaticáno et Vicário Generáli Summi Pontíficis pro Civitáte Vaticána, commíssa est Missa vespertína in Cena Dómini. Féria Sexta in Passióne Dómini Nostri Iesu Christi Eminentíssimus Dóminus Cláudius Cardinális Gugerotti, Praeféctus Dicastérii pro Ecclésiis Orientálibus, ritum Passiónis Dómini celebrávit. Eminentíssimus Dóminus Bálthasar Cardinális Reina, Vicárius Generális pro Dioecésis Almae Urbis, ritum duxit Viae Crucis cum meditatiónibus a Papa Francísco conscríptis. Eminentíssimo Dómino Ioánni Baptístae Cardináli Re, Cardinálium Collégii Decáno, commíssa est litúrgia Vigíliae Paschális in Nocte Sancta in Basílica Papáli Sancti Petri ac demum Eminentíssimo Dómino Ángelo Cardináli Comastri, archipresbýtero emérito Basílicae Papális Vaticánae et Vicário Generáli emérito Summi Pontíficis pro Civitáte Vaticána, in Foro Petriáno Missa in die domínicae Paschae in Resurrectióne Dómini.

Textus Salutatiónis Angélicae in Domínica in Palmis de Passióne Dómini et catechésis fériae quartae praetéritae pródidit Sedes diurnariórum Sanctae Sedis. Notítiam refert Marius Galgano:



Papa Francíscus, qui domínica praetérita, celebratióne exeúnte, invisére vóluit christifidéles in Foro Petriáno convéntos, in textu Salutatiónis Angélicae commorátus est in laborántibus, «in iis potíssimum, qui bello et paupertáte et calamitátibus natúrae excruciántur». Mens eius etiam ad víctimas ruínae aedifícii cuiúsdam Dominicópoli cucúrrit. Assídue demum pacem expopóscit atrócibus coram bellis in «vexáta Ucraína, Palaestína, Terra Sancta, República Democrática Congénsi, Myanmária et Sudánia Meridionáli». Ánimum peculiáriter vertit in Sudániam, die décimo quinto aprílis áltero occurrénte tristi iubilǽo ab iníta contentióne. Catechésis fériae quartae, die décimo sexto aprílis, pro Audiéntia Generáli paráta, quae tamen abolíta est propter necessitátibus recreatiónis a morbo, loco evangélico Patris Misericórdis a Pontífice dicáta est, similitúdine scílicet pro deerrántibus».

NOTITIAE BREVIORES



Proféctus mobilitátis, respiratiónis et vocis. Ad sensum rerum novárum de Papae valetúdine, quae die décimo quinto aprílis públici iuris factae sunt, suppletívi oxýgeni usus iamiam “réliquus” est et “curae fínibus” circumscríptus, dum vero témpora producúntur, quibus Póntifex infláto oxýgeno valet abésse. Féria quarta, die décimo sexto aprílis, convénit Papa in Civitáte Vaticána communitátem valetudinárii Gemelli, dicens: «Grátias ágimus de óptimo ministério».

Chirógraphi ope innóvat Francíscus cursum institutiónis Pontifíciae Académiae Ecclesiásticae iuxta propósitum iuvénibus presbýteris institutiónis suppeditándae amplae et cum legatiónum missióne congruéntis. Académia, Altióris Formatiónis Institúti instar, gradus académicos tríbuet.



Haec ómnia díximus pro hac vice: próxima hebdómada rursus vidébimur.