Parolin: a paz não é imposta, o diálogo permite sair da espiral da guerra

Os conflitos na Ucrânia e em Gaza, o papel do multilateralismo e a importância do confronto para a diplomacia da Santa Sé: o cardeal secretário de Estado analisa os principais temas da atualidade internacional em uma entrevista ao jornal "La Repubblica": a paz se constrói pacientemente, dia após dia, com o respeito recíproco.

A Santa Sé está muito preocupada "com o risco de uma escalada do conflito" na Ucrânia, o que causaria "maiores sofrimentos e novas vítimas", embora reconheça que "seria desumano tirar dos ucranianos o direito de se defenderem".

Esta é a posição expressa pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, na entrevista ao jornal «La Repubblica» onde falou sobre as principais questões internacionais. “Como o Papa Francisco tem recordado repetidamente, a paz não se impõe, é construída pacientemente, dia após dia, com o diálogo e o respeito mútuo”, sublinha Parolin, manifestando apreço por toda iniciativa que possa levar à paz, porque “esta guerra não pode continuar”.

Sair da espiral de conflito permanente

O problema subjacente, segundo o purpurado, "é uma visão cada vez mais individualista do homem e uma crescente desconfiança recíproca entre os membros da comunidade internacional. Ninguém mais confia em ninguém. Esse clima gera medo, rearmamento, agressão preventiva e uma espiral de conflito permanente. É precisamente neste contexto que a missão da Santa Sé é também a de acender algumas pequenas luzes e de relançar as palavras dos Sucessores de Pedro, que há mais de um século repetem o seu não à guerra e à corrida armamentista, como o Papa Francisco continua a fazer.

Ao enfatizar o "ponto de partida", ou seja, que a Santa Sé "apoia claramente a soberania e a integridade territorial da Ucrânia", Parolin observa que "cabe aos próprios ucranianos decidir o que eles querem negociar ou possivelmente conceder deste ponto de vista". Uma paz justa e duradoura, segundo o cardeal, só será possível se for fundada "no respeito à justiça e ao direito internacional".

Os EUA de Trump e o multilateralismo

O secretário de Estado, que receberá o vice-presidente dos EUA, J. D. Vance, em visita a Roma neste sábado, 19 de abril, responde depois a uma pergunta em relação às políticas de Trump e o multilateralismo.

"Está claro que a abordagem da atual administração dos EUA é muito diferente daquela a que estamos habituados", reconhece Parolin, acrescentando que "a Santa Sé sempre se esforça para colocar a pessoa humana no centro e há muitas pessoas vulneráveis ​​que sofrem enormemente, por exemplo, por causa dos cortes na ajuda humanitária."

"A Santa Sé — precisa o purpurado — defende constantemente uma abordagem multilateral e considera que o direito internacional e o consenso dos Estados devem ser sempre favorecidos". Um papel na defesa do multilateralismo que deveria ser desempenhado, antes de tudo, pela Europa.

"Nesta perspectiva - afirma - aparece infeliz a expressão rearmamento, que é sempre prenúncio de fechamentos e de novos conflitos, para justificar a exigência da Europa de investir na sua própria defesa, também à luz de um desengajamento dos EUA neste sentido".

O secretário de Estado descarta que, devido às inúmeras guerras, estejamos diante do "ano zero no diálogo das religiões": não devemos cair - ressalta - na "armadilha de que estamos diante de confrontos de natureza religiosa", porque "na verdade, trata-se de manipulação da religião e dos valores espirituais para fins muito mais terrenos".

A importância do diálogo

Sobre a devastação em Gaza, Parolin fala de dados e imagens "humanamente horríveis e moralmente inaceitáveis". "A autodefesa é lícita - afirma ele - mas nunca pode implicar a aniquilação total ou parcial de outro povo ou a negação de seu direito de viver em sua própria terra".

Respondendo a uma pergunta sobre as relações com a China, o cardeal confirmou que "a Santa Sé certamente mantém o desejo de ter seu próprio escritório de ligação em Pequim", um passo que permanece, no momento, "dentro do âmbito do desejável".

Por fim, o secretário de Estado fez um apelo à importância do diálogo: "Creio que a maior contribuição que a Santa Sé pode dar no atual panorama internacional é precisamente a do diálogo: testemunhar a sua importância e praticá-lo em primeira pessoa, mesmo quando é difícil, mesmo quando pode ser uma escolha impopular, mesmo quando pode parecer inútil e improdutivo".