Com Francisco, dom João viveu sucessão histórica ao deixar cargo para uma mulher

Bianca Fraccalvieri - Vatican News O cardeal brasileiro João Braz de Aviz viveu o pontificado do Papa Francisco de uma perspectiva singular. Quando o Pontífice foi eleito, em 2013, Dom João já era prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica desde 2011, nomeado por Bento XVI. Francisco o confirmou e o deixou no cargo até janeiro deste ano de 2025, na sucessão talvez mais emblemática do pontificado, pois Dom João foi substituído por uma mulher, Ir. Simona Brambilla, a primeira prefeita de um Dicastério da Igreja. Com seu estilo discreto, em total comunhão com o Santo Padre, por quem nutria um amor filial, Dom João foi o segundo prefeito que ficou mais tempo em seu cargo. O primeiro é o cardeal suíço Kurt Koch, à frente do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos desde 2010. Nesta longa entrevista, o cardeal brasileiro recorda sua trajetória ao lado de Francisco, o impulso dado para a revitalização da vida consagrada, o papel das mulheres na Igreja e, agora, a preparação para o Conclave. Deste pontificado, Dom João ressalta duas características: a misericórdia e o amor do Papa pelos pobres.