Abuso, uma conferência para diplomatas em formação sobre o tema da prevenção

Na última quarta-feira, na Embaixada da Itália junto à Santa Sé, realizou-se uma conferência como parte do tradicional encontro com os Secretários da Legação e os alunos da Pontifícia Academia Eclesiástica. A conferência “Do lado dos mais vulneráveis: tolerância zero contra os abusos” enfatizou a necessidade de criar espaços, processos e relacionamentos seguros, uma questão prioritária para a Itália e a Santa Sé nos âmbitos nacional e internacional.

Vatican News

Na tarde de quarta-feira, 9 de abril, a Embaixada da Itália junto à Santa Sé organizou e sediou a terceira edição do encontro anual a portas fechadas entre diplomatas italianos e pontifícios em formação. O encontro, moderado pelo jornalista de La Repubblica, Iacopo Scaramuzzi, teve como tema “Do lado dos mais vulneráveis: tolerância zero contra os abusos”.

Tolerância zero contra os abusos

Trata-se de um encontro tradicional com os Secretários de Legação em estágio probatório – ou seja, os diplomatas recém-contratados da Farnesina – e os alunos da Pontifícia Academia Eclesiástica, que este ano se dedicou à prevenção e ao combate aos abusos. O objetivo do evento – como o Embaixador Di Nitto destacou em seu discurso de abertura – foi fortalecer ainda mais as já fortes sinergias entre as respectivas redes diplomáticas, desde os níveis iniciais da carreira, e aumentar a conscientização sobre uma questão prioritária para a Itália e a Santa Sé nos âmbitos nacional e internacional.

Palestrantes sobre o tema da salvaguarda

Os palestrantes, que abordaram o tema da salvaguarda e da criação de espaços, processos e relacionamentos seguros, foram o padre Hans Zollner, diretor do Instituto de Antropologia, Estudos Interdisciplinares sobre Dignidade Humana e Cuidado dos Vulneráveis ​​da Pontifícia Universidade Gregoriana e ex-membro da Pontifícia Comissão para a Tutela de Menores, e a professora Alessandra Campo, docente do mesmo Instituto da Gregoriana, Nicola Selvaggi, vice-chefe do Gabinete Legislativo do Ministério da Justiça, que ilustrou o sistema jurídico italiano nesta área, também em referência à justiça restaurativa, e o ministro plenipotenciário Roberto Frangione, presidente do Comitê de Garantia Única da Farnesina, que destacou as boas práticas do Ministério das Relações Exteriores.