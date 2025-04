O concerto: "7", as últimas palavras de Cristo de Haydn a Filotei

Publicamos o vídeo de "7 – Meditações sobre Septem verba Christi in cruce de Joseph Haydn" - com o concerto escrito pelo nosso colega Marcello Filotei encomendado pela Rádio Vaticano e apresentado na Sala Paulo VI em 26 de fevereiro de 2023 pelo conjunto de percussão Ars Ludi com a voz do barítono Patrizio La Placa.

Marco Di Battista - Vatican News

Às vezes acontece. Que um sonho, uma ideia, se torne realidade. E se estivermos falando de produções musicais, ou melhor, de música sacra, isso também deve ser um sinal. A produção de Marcello Filotei de 7 - uma meditação sobre As sete últimas Palavras de Cristo na Cruz, de Joseph Haydn, para percussão, barítono e eletrônica, nasceu exatamente assim. Já se pode imaginar o que significa reunir percussão e eletrônica, de um lado, e um barítono e uma obra de Haydn, de outro. Fazer com que os sons se tornem um espaço sagrado no qual todos possam se reconhecer. Unir a tradição e o contemporâneo. Nihil difficile volenti. Isso é o que queríamos, e funciona! Graças ao fio vermelho pacientemente tecido por Filotei para cobrir e readaptar o original haydniano. Graças a Ars Ludi, um dos melhores conjuntos de percussão em atividade. Graças a Patrizio La Placa, um barítono de grande qualidade, representando a Capela Musical Pontificia Sistina, com a qual a Rádio Vaticana tem óbvias afinidades eletivas.

Desde 2008, represento a Rádio Vaticano na European Broadcasting Union (Ebu), da qual nossa emissora é membro fundador. As melhores produções musicais que consigo produzir e que conseguimos gravar são destinadas ao intercâmbio de concertos que ocorre sob os auspícios dessa instituição fundamental e de prestígio. Em particular, tentamos participar todos os anos do projeto Holy Week Day: uma série de concertos, ao vivo ou gravados, realizados para o Domingo de Ramos. Embora eu goste muito de compositores como Josquin ou Palestrina, estava procurando músicas de hoje que tivessem como objetivo reler a realidade que nos cerca com esperança, mas sem esconder as dificuldades e tragédias que o mundo está vivendo, e que carregassem a história da música como um porto seguro durante uma tempestade. A música de Haydn estava zumbindo em minha cabeça, mas eu não conseguia imaginar uma versão moderna dela que seguisse a dupla preocupação do compositor austríaco ao escrever as Sete Últimas Palavras: por um lado, seguir a espiritualidade do texto e, por outro, não entediar os ouvintes.

Depois chegou Marcello Filotei aos Programas de Música. Um amigo, é claro, mas também um compositor cuja evolução estilística acompanhei ao longo dos anos. Então, em 2022, o Ars Ludi foi premiado com o Leão de Prata da Bienal de Música como melhor grupo na interpretação de repertório contemporâneo.

Voltando a Roma depois de participar da cerimônia de premiação da Bienal, no trem com Marcello, percebi que a percussão - esses instrumentos de percussão - eram a maneira ideal de realizar o que eu tinha em mente. Somente um amigo poderia me levar a sério quando eu disse a ele: “você gostaria de repensar a obra-prima de Haydn musicalmente?” Foi uma semana depois de voltar de Veneza e eu lhe perguntei. Filotei achou que eu estava louco. Ele não disse isso e considerou seriamente a possibilidade.

A partitura começou a surgir como um terno feito sob medida para o Ars Ludi: Antonio Caggiano, Gianluca Ruggeri e Rodolfo Rossi, acompanhados pelos jovens Marco Di Gasbarro, Davide Fabrizio, Nathan Scibiwolk e Davide Soro. Para interpretar a tradição, tivemos que pensar no Coro da Capela Sistina, mas combiná-lo com percussão teria sido demais. Pedimos um barítono que pudesse lidar com uma infinidade de instrumentos de percussão. O diretor Marco Pavan nos indicou La Placa, que se juntou ao grupo.

Tudo o que faltava era um toque de internacionalidade para envolver também colegas das redações linguísticas. Nas palavras “My God, my God why have you forsaken me?” (Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?), é a eletrônica a reelaborar o grito de lamento em vinte idiomas diferentes.

Era tudo. Ou melhor, não. Após a estreia no rádio em 2 de abril de 2023, a bela apresentação ao vivo na temporada de 2024 da IUC - Istituzione Universitaria dei Concerti, o vídeo evocativo filmado dentro da Sala Paulo VI finalmente chegou. Hoje ele é publicado em nossas plataformas. Neste sábado será transmitido pela Rai5 (emissora italiana) às 23h35. Desta vez, bastará um clique.