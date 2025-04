Re: cardeal Tucci comunicador da grande humanidade

Na manhã desta segunda-feira, 14 de abril, na capela da Palazzina Leone, no Vaticano, o Decano do Colégio Cardinalício presidiu uma missa para marcar o 10º aniversário da morte do jesuíta que foi diretor-geral da Rádio Vaticano e organizador das viagens apostólicas de João Paulo II, oferecendo uma “contribuição direta” ao “grande pontificado que despertou o sentido religioso na sociedade”. Uma sala de reuniões na Rádio Vaticano foi dedicada a ele.

Tiziana Campisi – Vatican News

Diretor de La Civiltà Cattolica, especialista no Concílio Vaticano II, diretor-geral da Rádio Vaticano e organizador das viagens de João Paulo II: o cardeal Roberto Tucci, religioso jesuíta, ocupou todos esses cargos durante sua vida e se distinguiu “por seu grande espírito de serviço e senso de responsabilidade”, “sempre movido pelo amor a Deus e à Igreja”, deixando emergir “uma grande humanidade, uma capacidade incomum de diálogo e uma maneira educada com as pessoas”. Foi assim que o cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, recordou esta manhã o cardeal que esteve ao lado de João Paulo II durante anos, descrevendo-o como “um fiel servidor da Igreja e do Papa”, durante a missa no décimo aniversário de sua morte celebrada na capela da Palazzina Leone XIII, no Vaticano.

Ele anunciou a morte de João Paulo I

A liturgia contou com a presença dos cardeais Emil Paul Tscherrig, que durante seus anos de trabalho na Secretaria de Estado colaborou na preparação das viagens de Wojtyla, James Michael Harvey, nomeado prefeito da Casa Pontifícia por João e George Jacob Koovakad, prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso e atual organizador das viagens papais, e também o monsenhor Renato Boccardo, arcebispo de Spoleto-Norcia, e Alberto Gasbarri, que foram responsáveis ​​pelas visitas apostólicas dos pontífices, respectivamente, de 2001 a 2005 e de 2005 a 2016. Também estiveram presentes monsenhor Piero Marini, mestre das celebrações litúrgicas papais por vinte anos, com Wojtyla e Ratzinger, e depois o prefeito e o secretário do Dicastério para a Comunicação, Paolo Ruffini e monsenhor Lucio Ruiz, e o padre Federico Lombardi, ex-diretor da Rádio Vaticano e d Sala de Imprensa da Santa Sé, que no início da celebração disse que seu confrade Tucci “quando era diretor da Rádio Vaticano, morava na chamada casinha que depois se tornou o famoso mosteiro Mater Ecclesiae a poucas centenas de metros” da Palazzina Leone XIII “e vinha todas as manhãs” à capela “para celebrar a missa em latim às 7h30 que era transmitida pela Rádio Vaticano”. Justamente por isso, esta manhã a liturgia foi organizada no mesmo horário e na mesma capela. Entre outras coisas, o religioso, em 29 de setembro de 1978, antes de celebrar a missa, anunciou a morte de João Paulo I. Foi o primeiro anúncio da morte do Papa Luciani.

Amizade com Wojtyla

Em sua homilia, o cardeal Re recordou a amizade entre Tucci e Wojtyla que começou durante o Concílio Vaticano II: "Ambos, de fato, em 1965, faziam parte da Comissão restrita, que se reunia principalmente em Ariccia para redigir o texto" que mais tarde se tornaria a Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo contemporâneo. De 1973 a 1985, como diretor-geral da Rádio Vaticano, o jesuíta apoiou o desenvolvimento da emissora, "dando conteúdo aos programas, que eram muito ouvidos naqueles anos de divisão do mundo em dois blocos". Suas “qualidades profissionais no mundo da comunicação social eram excepcionais”, acrescentou o cardeal Re, “também com notáveis ​​capacidades de gestão, muito atencioso com as pessoas”.

Ao lado de João Paulo II nas viagens internacionais

Como responsável pela Rádio Vaticano e como jornalista, Tucci acompanhou João Paulo II em suas primeiras viagens e a colaboração com ele tornou-se “mais sólida e intensa em 1982, devido à tarefa que lhe foi confiada de cuidar da preparação” das viagens apostólicas do Pontífice ao exterior, algo que “sempre realizou com grande sabedoria e competência” até 2001. “O padre Tucci cuidou de todos os aspectos organizacionais”, especificou o decano do Colégio Cardinalício, acrescentando que, uma vez que o Papa decidia os lugares a visitar, o organizador das viagens ia “pelo menos duas vezes à nação que seria visitada”. “Ele era muito hábil em encontrar maneiras de realizar o que Sua Santidade desejava. Tinha a capacidade de enfrentar as situações mais complicadas com serenidade e clareza”, sublinhou Re, citando também algumas “viagens difíceis e até mesmo perigosas, como a da Nicarágua na época do Sandinismo, a da Holanda e algumas outras”.

Uma sala de reuniões na Rádio Vaticano dedicada a ele

Uma “longa página” na vida de Tucci como responsável pela preparação das viagens apostólicas. A sua foi “uma contribuição direta” ao “grande pontificado que despertou o sentido religioso na sociedade e causou um impacto na história mundial”. Precisamente “como sinal de apreço e gratidão por sua atividade” e também “pelo espírito com o qual ele trabalhou para o bem da Igreja”, João Paulo II criou o padre Tucci cardeal em 2001. O Papa Francisco também resumiu eficazmente seu testemunho de vida e, no telegrama que enviou ao Prepósito Geral da Companhia de Jesus por ocasião de sua morte, destacou sua existência “laboriosa e dinâmica”, “vivida na adesão coerente e generosa à própria vocação, como religioso atento às necessidades dos outros e pastor fiel ao Evangelho e à Igreja”. No final da celebração, foi inaugurada uma sala de reuniões com o nome do Cardeal Roberto Tucci no segundo andar do Palazzo Pio, sede da Rádio Vaticano, Vatican News, L'Osservatore Romano e Vatican Media, e uma placa foi colocada na entrada. “É um exemplo para todos nós”, disse monsenhor Ruiz, relembrando o trabalho do jesuíta, para que permaneça como alguém que abriu uma porta missionária. Este é um lugar para nos reunirmos e pensarmos em como levar o Senhor até os confins da terra”.