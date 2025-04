Papa faz novas doações à Ucrânia: mais 4 ambulâncias destinadas às zonas de guerra

Esta é a décima missão do cardeal Konrad Krajewski que chega em pleno Jubileu da Esperança. As 4 ambulâncias, equipadas para o transporte e prestação dos primeiros socorros para salvar vidas em zonas de guerra, serão entregues pelo próprio esmoleiro do Papa, auxiliado por 3 outros motoristas locais.

Andressa Collet - Vatican News

A proximidade do Papa Francisco à Ucrânia ferida pela guerra há 3 anos chega novamente através do esmoleiro pontifício, o cardeal Konrad Krajewski. Em missão pela décima vez no país, ele vai entregar pessoalmente 4 ambulâncias equipadas para o transporte e prestação de primeiros socorros para salvar vidas em zonas de conflito, com o auxílio de 3 outros motoristas locais. Krajewski estará no país para voltar a estar com as pessoas tão provadas pelo conflito, para rezar com elas e para ser uma expressão da proximidade do Papa.

O cardeal Krajewski (o terceiro motorista na foto) vai entregar pessoalmente a doação do Pontífice

A doação foi divulgada em comunicado da Esmolaria Apostólica nesta segunda-feira (07/04) ao explicar que mais esse gesto de proximidade do Papa Francisco em um dos lugares mais tristes acontece neste momento de "renascimento pascal". Somente Jesus “nos abre as portas da vida, aquelas portas que fechamos continuamente com as guerras que se alastram pelo mundo”, lembrou o comunicado, ao citar as palavras do Papa Francisco pronunciadas na Páscoa de 2024 durante a mensagem Urbi et Orbi, que "tornam-se ação para abrir os fechamentos e para levar a luz da Páscoa na escuridão das trevas".

A Esmolaria Apostólica recordou ainda que são 3 anos de guerra na "martirizada Ucrânia", 3 anos "que para o Santo Padre são um 'aniversário doloroso e vergonhoso para a humanidade'. O Papa Francisco sempre lembra do país do Leste Europeu, tanto na oração do Angelus quanto nos apelos pela paz, onde há uma referência constante a outros cenários dramáticos do mundo, como a Palestina, Israel, Mianmar, Kivu e Sudão".

Na Bula de Proclamação do Ano Santo, Spes non Confundit, o Pontífice escreve que “o primeiro sinal de esperança se traduza em paz para o mundo, mais uma vez imerso na tragédia da guerra... A necessidade da paz interpela a todos e impõe a prossecução de projetos concretos”. A doação das 4 ambulâncias se torna, portanto, um sinal da esperança do Jubileu ancorada em Cristo.