Comastri celebra a Missa de Páscoa e o cardeal Re preside a Vigília do Sábado Santo

O Papa Francisco delegou o arcipreste emérito da Basílica Vaticana e vigário emérito para a Cidade do Vaticano, cardeal Angelo Comastri, para presidir a liturgia da manhã de domingo (20/04) na Praça São Pedro, e o cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício para presidir a liturgia da noite do Sábado Santo na Basílica de São Pedro.

Será o cardeal Angelo Comastri, arcipreste emérito da Basílica Vaticana e vigário geral emérito da Cidade do Vaticano, a celebrar a Missa do Domingo de Páscoa na Praça de São Pedro por delegação do Papa Francisco. Já o cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, irá presidir a liturgia da noite do Sábado Santo na Basílica de São Pedro. Até o momento não se sabe detalhes sobre a presença do Papa nas celebrações do Tríduo.

A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou nesta terça-feira (15/04) os nomes dos cardeais delegados pelo Pontífice para as outras celebrações da Semana Santa. A Missa do Crisma, na manhã da Quinta-feira Santa, será celebrada pelo cardeal Domenico Calcagno, presidente emérito da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica (APSA), enquanto aquela da Paixão do Senhor será presidida pelo cardeal Claudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais. O cardeal Baldo Reina, vigário geral da Diocese de Roma, irá conduzir a tradicional Via-Sacra, programada para o Coliseu.

Também foi publicado nesta terça-feira (15/04) o calendário das celebrações na Basílica de São Pedro, que afirma que a Missa in Cena Domini na Quinta-feira Santa na Basílica será presidida pelo cardeal Mauro Gambettti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro e vigário geral do Papa para a Cidade do Vaticano.

