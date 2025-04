Cardeal Becciu renuncia a entrar em Conclave

As Congregações Gerais dos cardeais no Vaticano (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

O cardeal da Sardenha, Becciu, anunciou em uma declaração: "decidi obedecer à vontade do Papa Francisco, embora permaneça convencido de minha inocência". A decisão foi tomada para "o bem da Igreja" e "para contribuir à comunhão e à serenidade do Conclave".

Vatican News

O cardeal Giovanni Angelo Becciu não participará do Conclave para a eleição do novo Papa, que terá início na noite de quarta-feira, 7 de maio. O cardeal da Sardenha anunciou isso em uma declaração:

“Tendo em mente o bem da Igreja, que servi e continuarei a servir com fidelidade e amor, bem como contribuir à comunhão e à serenidade do Conclave, decidi obedecer, como sempre fiz, à vontade do Papa Francisco de não entrar em Conclave, permanecendo convencido de minha inocência”.