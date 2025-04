Cardeais refletem sobre a Igreja e o mundo e as qualidades do próximo Papa

Mais de 180 cardeais estiveram presentes na Congregação Geral desta segunda-feira, 28 de abril, onde foi decidido que o Conclave terá início em 7 de maio. Os Cardeais Marx, Tagle e Mamberti também foram escolhidos para fazer parte da Comissão que ajuda o camerlengo na administração ordinária.

Isabella H. de Carvalho – Vatican News

Mais de 180 cardeais se reuniram nesta segunda-feira, 28 de abril, para a quinta Congregação Geral na Sala do Sínodo, onde estabeleceram que o Conclave terá início em 7 de maio. Quem comunicou a data foi Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, explicando que pouco mais de cem dos cardeais presentes eram eleitores e tiveram a oportunidade de falar sobre a Igreja, seu relacionamento com o mundo, os desafios futuros e as qualidades do novo Papa.

A evangelização, as relações com outras religiões e a questão dos abusos foram alguns dos outros tópicos discutidos nesta segunda-feira. E durante a reunião, que durou das 9h às 12h25, houve cerca de 20 discursos. Como em outros dias, os cardeais que ainda não haviam feito o juramento tiveram a oportunidade de fazê-lo.

Sorteados os cardeais que auxiliam o camerlengo

Durante a Quinta Congregação, também foram sorteados os cardeais da Comissão que auxiliam o cardeal camerlengo, Kevin Farrell, nas atividades normais de preparação para o Conclave. Eles são os cardeais Luis Antonio Tagle e Dominique Mamberti. O cardeal Marx faz parte da Comissão como coordenador do Conselho para a Economia.

A Capela Sistina está fechada ao público a partir desta segunda-feira, 28 de abril, para os trabalhos de preparação para o Conclave. As visitas aos Jardins do Vaticano e à Necrópole da Via Triumphalis também estão suspensas.

A Sexta Congregação Geral se realizara nesta terça-feira, às 9 horas, e começará com a primeira das duas meditações pré-Conclave programadas: o Abade da Basílica de São Paulo Fora dos Muros, dom Donato Ogliari, a proferirá. As Congregações continuarão todas as manhãs, às 9 horas, até o dia 6 de maio, inclusive, exceto na quinta-feira, 1º, e no domingo, 4 de maio.