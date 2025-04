Na Basílica de São Pedro, os sons do “grande sino” que vibra de silêncio

O projeto “Silent echoes of the great bell” (Ecos silenciosos do grande sino) apresentado no MAXXI. Durante o ano do Jubileu, ao entrar no pórtico da basílica, os peregrinos são recebidos por novos sons difundidos no ar. O artista Bill Fontana capturou as microvibrações que vêm de dentro do grande sino de São Pedro. Embaixador Vattani - criador do projeto -: “estávamos convencidos de que o sino nunca estava em silêncio e queríamos ouvi-lo”. Cardeal de Mendonça: “um som que fala de esperança”.

Maria Milvia Morciano - Vatican News

O grande sino de São Pedro - um dos maiores da Itália em termos de nota e peso - só emite o majestoso som três vezes durante o ano: no Natal, na Páscoa e na festa dos Santos Pedro e Paulo. "Nós, ao contrário, queremos escutá-lo quando é mudo. Todos achavam que ele não tinha voz. Na verdade, ele tem e nós fazemos ela ser ouvida. Tornamos audível o que normalmente é o silêncio": é assim que o embaixador Umberto Vattani, presidente da Universidade Internacional de Veneza, ilustra o projeto do artista americano Bill Fontana para a Basílica de São Pedro, "Os ecos silenciosos do grande sino".

A apresentação do projeto no museu MAXXI de Roma

A instalação sonora foi apresentada em 3 de abril no Museu MAXXI de Roma, em cuja praça foi remontado o projeto do maior expoente da arte sonora, 'Sonic Mappings'. Além de Umberto Vattani, criador e curador da criação artística, juntamente com Valentino Catricalà, curador e crítico de arte, outros palestrantes incluíram Maria Emanuela Bruni, presidente da Fundação MAXXI; Massimo Bray, diretor geral do Instituto Italiano de Enciclopédia, que também apresentou um valioso volume dedicado ao projeto; e o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação.

Um som que se propaga até mesmo aos lugares mais distantes

Graças a sensores de última geração e a um sofisticado sistema de áudio, as vibrações internas do sino - absolutamente imperceptíveis - foram captadas, amplificadas e transformadas em uma experiência sonora única. Desde 16 de fevereiro, com a estreia durante a Noite Branca do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura, durante todo o ano do Jubileu, esse som silencioso se propaga no pórtico da basílica por meio de 12 alto-falantes de terceira geração. Umberto Vattani explica que o mesmo som também será ouvido pelos visitantes do pavilhão da Santa Sé em Osaka, durante a Expo, na sala onde será exibida a Deposição de Caravaggio trazida pelos Museus do Vaticano.

“O Jubileu, pela primeira vez, não se refere apenas a Roma e às basílicas ou igrejas romanas, mas leva sua mensagem de esperança, fé e, acima de tudo, encorajamento a toda a humanidade que está em grande necessidade. A esperança vem de ouvir, em silêncio, “um sino que cabe a nós ouvir. E se o ouvíssemos mais”, acrescenta ele, ”provavelmente muitos dos erros cometidos em tantos teatros de guerra, em tantas situações de fome e desastres ambientais adquiririam uma dimensão diferente e mais humana. A pessoa pararia diante do horror e tentaria fazer o bem”.

“Sound sculpture”, uma escultura espacial invisível feita de som

Fontana concilia as duas realidades aparentemente irreconciliáveis da imaterialidade do som com a solidez da escultura. Nesse caso, é o som imperceptível produzido pelas microvibrações do interior do sino que foram registradas por um processo avançado, tornando-as audíveis. A tecnologia se fundiu com a arte e deu voz a um “som silencioso”. É como se as vibrações do metal fossem uma resposta silenciosa a todos os ruídos, aos estrondos do mundo. “As vibrações produzem uma orquestra celestial que envolve a cidade”, escreve Vattani no livro publicado por Treccani Bill Fontana. Ecos mudos. Vaticano - e deixa claro para todos, até mesmo para os mais incrédulos, que o grande sino de São Pedro, dia e noite, verão e inverno, está sempre ouvindo. E ele responde”.

Uma experiência espiritual e cultural

À primeira vista, parece que essa obra de arte pretende simplesmente “fazer falar” um som que geralmente não é percebido; na realidade, ela quer nos fazer ouvir. “Essa obra de Bill Fontana é uma experiência espiritual e cultural fundamental”, comenta o cardeal de Mendonça, ”porque nos torna conscientes de uma presença. O sino de São Pedro, que normalmente é invisível, pode ser ouvido. Esse trabalho tem a grande qualidade de ser uma espécie de laboratório de escuta, fazendo com que estejamos atentos para além de nós mesmos, porque primeiro escutamos o sino, depois aprendemos a escutar outras dimensões, com outras sensibilidades, tornando-nos capazes de acolher outros detalhes do mundo real”.

Uma vibração que é um elo com Deus

Um projeto que se torna uma escola, que nos ensina a ouvir, a nos conectar. Esse som, essa vibração invisível, soa como a voz de Deus. “No silêncio, Deus está, Deus habita. Essa vibração”, reflete o cardeal De Mendonça, ”é uma espécie de vínculo. Ela nos faz perceber que o mundo não é um lugar vazio, mas um lugar habitado pelo Espírito. E a reverberação desse sino nos dá a ilusão da sensorialidade que a experiência espiritual também possui. Porque a experiência espiritual não é apenas uma experiência mental, mas diz respeito a todo o corpo que é afetado, como a Bíblia relata com tanta frequência, por uma experiência que vem de Deus”.

O silêncio fala àqueles que sabem ouvir

O cardeal De Mendonça é um poeta e a poesia é feita de palavras, sons e ritmo. Assim, quando lhe perguntamos o que esse “magnífico projeto que a vida contemporânea produziu” lhe diz, ele responde: “ouvindo, a palavra que me vem ao coração é a palavra esperança. Acho que esse sino mudo, que no final ouvimos como a música de Deus, é um convite incessante para começar de novo, para começar de novo”.