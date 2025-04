Jubileu: jovens em campo para "A Partida do Futuro" e pelo bem de Roma

Nesta quarta-feira (02/03) alunos de 370 escolas de Roma participaram do evento no Estádio Olímpico para apresentar ideias - inéditas ou em desenvolvimento - que ajudem Roma a ser uma cidade mais acolhedora para se viver. O "Campeonato de Projetos" apresentou as 14 ideias selecionadas, baseadas em critérios como impacto social e ambiental para a recuperação e o desenvolvimento dos bens comuns da capital.

Andressa Collet - Vatican News

No calendário oficial do Ano Santo, o 2 de abril marca diferentes peregrinações à Porta Santa da Basílica de São Pedro - da diocese italiana de Asti até dos participantes da II Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália, além da missa por ocasião do aniversário de 20 anos da morte de João Paulo II na Basílica Vaticana presidida pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin. Já no Estádio Olímpico de Roma, o dia é dedicado a projetos desenvolvidos por centenas de escolas italianas que participam da iniciativa "A Partida do Futuro". A ideia nasceu do desejo de dedicar uma escuta atenta e planejada às novas gerações, com o objetivo de recolher propostas para o futuro, fruto de um processo de pesquisa e ação para direcionar a capital italiana a ser uma cidade mais acolhedora para se viver em diferentes âmbitos: esporte, arte, estudo e educação cívica.

Campeonato de projetos e ideias

Os alunos de 370 escolas de Roma, públicas e paritárias, apresentaram projetos, inéditos ou já em processo de desenvolvimento, através de vídeos projetados nos telões do Estádio Olímpico. Todas as turmas participantes do evento votaram ao vivo nos 14 finalistas, por meio de um aplicativo especial, já que o vencedor vai ganhar apoio para a implementação da ideia. A avaliação foi baseada em critérios como impacto social e ambiental, intergeracionalidade e interculturalidade para a recuperação e o desenvolvimento dos bens comuns de Roma. Durante o "Campeonato de Projetos", os estudantes também puderam participar de momentos de entretenimento e esporte.

O evento, de formato inovador e impacto social para a cidade de Roma, contou com a colaboração do Escritório Escolar Regional do Ministério da Educação e do Mérito e com a coordenação da UCID Roma, a União Cristã Empreendedores Dirigentes, por meio da Comissão de Ética qualificada.