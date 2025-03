A vida é sempre um bem, um subsídio do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida

Nesta terça, 25 de março, celebra-se o 30º aniversário da Carta Encíclica Evangelium vitae e, nessa ocasião, o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida publica um subsídio sobre como iniciar processos eclesiais para promover uma Pastoral da Vida humana, a fim de defendê-la, protegê-la e promovê-la nos diversos contextos geográficos e culturais, num tempo de gravíssimas violações da dignidade do ser humano.

Vatican News

“A vida é sempre um bem” (Evangelium vitae, 31) e como tal deve ser apresentada, preservada e valorizada em todas as circunstâncias”. São as palavras do cardeal Kevin Farrell, Prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, na introdução do subsídio, intitulado A Vida é sempre um bem. Iniciar processos para uma Pastoral da Vida humana, lançado hoje na ocasião dos trinta anos da Encíclica Evangelium vitae.

Na Apresentação, o cardeal Kevin Farrell escreve: «Nesta época de gravíssimas violações da dignidade do ser humano, em muitos países atormentados por guerras e todo tipo de violência (especialmente contra mulheres, crianças – antes e depois do nascimento –, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, pobres, migrantes) é preciso dar forma a uma verdadeira Pastoral da Vida Humana, a fim de colocar em prática o que também foi reiterado pela recente declaração Dignitas infinita do Dicastério para a Doutrina da Fé: “Uma dignidade infinita, inalienavelmente fundada no seu próprio ser, é inerente a cada pessoa humana, para além de toda circunstância e em qualquer estado ou situação se encontre.” (nº 1). Por isso, a vida de cada homem e cada mulher deve ser sempre respeitada, preservada e defendida. Este princípio, que é reconhecível também pela pura razão, deve ser colocado em prática em todos os países, em todas as aldeias, em todas as casas».

O subsídio é fruto de um diálogo constante com os bispos: “Os principais destinatários deste subsídio pastoral são os bispos, que, nas frequentes Visitas ad limina à Santa Sé, sempre reafirmaram a urgência de um impulso para proteger e promover a vida e a dignidade de cada pessoa humana”, comentou Mons. Dario Gervasi, Secretário Adjunto do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Em um webinar organizado pelo Dicastério em 2024 com os responsáveis pelos departamentos para a Família e a Vida das conferências episcopais do mundo inteiro, teve início um processo comum de desenvolvimento da pastoral da vida humana, à luz dos recentes impulsos dados pelo documento Dignitas infinita.

A serviço desse processo, o subsídio apresenta uma proposta que sugere, ainda, como aplicar o método sinodal do discernimento no Espírito aos numerosos temas relacionados à vida humana e às formas de protegê-la, promovê-la e defendê-la nos diversos contextos geográficos e culturais. “Por meio de um diálogo comum”, continua Dom Gervasi, “queremos apoiar o caminho de cada diocese para poder investir os recursos necessários numa formação mais eficaz dos leigos e aumentar a conscientização das novas gerações para o valor da vida humana.”

O volume, publicado hoje em três idiomas, está disponível gratuitamente no site do Dicastério www.laityfamilylife.va e propõe um método atualizado para animar a pastoral da vida de maneira abrangente nas diversas dioceses do mundo. Para tanto, o Dicastério deseja que cada bispo, sacerdote, religioso, religiosa e leigo leia o subsídio e se empenhe no desenvolvimento de uma Pastoral da Vida humana orgânica e estruturada, capaz de formar adequadamente agentes pastorais, educadores, professores, pais, jovens e crianças para o respeito ao valor de toda a vida humana.

No site www.laityfamilylife.va, o volume está disponível gratuitamente em treis idiomas (italiano, inglês e português). Francês e espanhol estarão disponíveis em breve na mesma página da web.