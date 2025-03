Vaticano: pregações da Quaresma começam em 21 de março e serão abertas a todos

Sobre o tema "Ancorados em Cristo. Enraizados e fundamentados na esperança da Vida nova", serão propostas, nas quatro sextas-feiras que antecedem a Semana Santa, as pregações conduzidas pelo frei Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia.

Vatican News

Olhar para Jesus "como a âncora segura e firme cuja esperança não decepciona". Esse será o convite à meditação das quatro pregações da Quaresma realizadas no Vaticano a partir desta semana. Conforme comunicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, nas quatro sextas-feiras anteriores à Semana Santa, o frei Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, oferecerá as seguintes reflexões no tema "Ancorados em Cristo. Enraizados e fundamentados na esperança da Vida nova":

- "Aprender a receber – A lógica do Batismo" em 21 de março;

- "Ir para outro lugar – A liberdade no Espírito" em 28 de março;

- "Saber se reerguer – A alegria da Ressurreição" em 4 de abril;

- "Expandir a esperança – A responsabilidade da Ascensão" em 11 de abril.

As pregações da Quaresma, abertas a todos os que desejarem participar, ocorrerão às 9h no horário local (5h no Brasil) na Sala Paulo VI. As meditações ajudarão a compreender a importância de "acolher o dinamismo da conversão do Evangelho" e "deixar-se moldar pelo Espírito como novas criaturas", para "permanecer ancorados n'Ele, não apenas com palavras, mas com ações e na verdade", conforme indicado no convite da Prefeitura da Casa Pontifícia.

Além disso, destacarão que a esperança "nos exorta a caminhar sem perder de vista a grandeza do destino que nos aguarda: o Céu", como escreve o Papa Francisco na bula de proclamação do Jubileu Spes non confundit. A vida de Jesus "é uma escola de humanidade", conclui o convite, e nela é possível "reconhecer todos os passos necessários e os que ainda nos faltam para caminhar com alegria rumo ao Reino de Deus".