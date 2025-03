Bandeiras ucranianas na Praça São Pedro durante o Angelus do Papa - Foto arquivo

Ucrânia, Santa Sé: para a paz serve diálogo sincero entre as Partes, sem condições prévias

Em um comunicado emitido pela Sala de Imprensa vaticana, no qual recorda o telefonema de 14 de março entre o presidente Zelensky e o secretário de Estado Parolin, é renovada a oração pela paz no país do Leste Europeu, o incentivo ao diálogo entre as Partes e o convite a fazer todo o possível para a libertação dos prisioneiros.

Vatican News Um "diálogo sincero" entre as Partes, "não sujeito a condições prévias de qualquer tipo", visando "uma paz justa e duradoura". Esse é o desejo da Santa Sé para a Ucrânia, enquanto estão em andamento as negociações para um acordo de cessar-fogo de 30 dias no país do Leste Europeu, tantas vezes definido pelo Papa como "martirizado". Leia também 14/03/2025 Telefonema entre Zelensky e Parolin: votos de recuperação ao Papa e pedido de ajuda pela paz Em uma publicação na rede social "X", o presidente ucraniano informou que conversou com o secretário de Estado do Vaticano: "Agradeci-lhe por suas orações e pelo apoio moral ao ... Em um comunicado divulgado pela Sala de Imprensa vaticana recorda-se a conversa telefônica da última sexta-feira, 14 de março, entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, e o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado. Foi o próprio Zelensky que divulgou a chamada telefônica por meio de uma postagem em sua conta no X. Durante a conversa, anunciou nesta segunda-feira a Santa Sé, o líder de Kiev "expressou desejos de uma rápida recuperação ao Santo Padre e informou sobre a iniciativa de cessar-fogo, proposta pelos Estados Unidos, à qual a Ucrânia aderiu". "A este respeito", diz o comunicado, "a Santa Sé, ao mesmo tempo em que renova sua oração pela paz na Ucrânia, espera que as Partes envolvidas aproveitem a oportunidade para um diálogo sincero, não sujeito a pré-condições de qualquer tipo e destinado a alcançar uma paz justa e duradoura". "Ao mesmo tempo, encoraja que se faça todo o possível para a libertação dos prisioneiros".