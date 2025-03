Quaresma: da Terra Santa, um podcast em italiano sobre vida e esperança

Durante o tempo litúrgico da Quaresma, o podcast em italiano com meditações diárias de um frade da Custódia da Terra Santa está de volta. A primeira reflexão, na Quarta-feira de Cinzas, é do Padre Francesco Patton.

Amedeo Lomonaco - Vatican News

“Peguem um livro do Evangelho de bolso, levem-no no bolso ou na bolsa e, quando tiverem tempo, leiam alguma coisa durante o dia”. Esse conselho foi dado várias vezes pelo Papa Francisco durante seu pontificado. Neste período de Quaresma, inserido no Jubileu da Esperança, ele também pode ser um convite para “folhear” algumas passagens cruciais do Evangelho relacionadas à Terra Santa, às fontes e aos horizontes do cristianismo, recorrendo a fontes digitais. São páginas que também podem ser ouvidas e, sobretudo, meditadas, com o podcast “PodLectio”. Uma ferramenta que oferece reflexões diárias sobre a Palavra através do idioma italiano: todas as manhãs, durante este tempo litúrgico, um frade da Custódia da Terra Santa medita sobre o Evangelho do dia. Em um tempo marcado por imagens trágicas, unidas aos dramas vividos em várias regiões do mundo, inclusive no Oriente Médio, essas reflexões podem ser um oásis para a alma. São palavras de vida, sempre relevantes, voltadas para a celebração da Páscoa. O podcast, nesse sentido, pode se revelar um meio precioso de evangelização.

Um trabalho de evangelização por meio de canais digitais

Desde seu lançamento no período do Advento de 2023, o “PodLectio” tem sido um sucesso crescente, distinguindo-se como um dos programas religiosos mais populares nos canais digitais. Os episódios estão disponíveis na página do Vatican News em italiano e nas principais plataformas de áudio. É uma iniciativa criada para “sair” da Terra Santa e alcançar os peregrinos que não podem viajar para os lugares de Jesus.

O podcast “PodLectio” foi transmitido pela primeira vez quando o acesso à Terra Santa foi fechado devido à pandemia. Depois, a guerra, que vem inflamando o Oriente Médio desde 7 de outubro de 2023, interrompeu novamente as peregrinações. “Portanto, continuamos a fazer esse trabalho de evangelização por meio do podcast que atinge tantas pessoas”, diz ele. “Muitos nos ouvem no carro, a caminho do trabalho, ou à noite, quando voltam para casa”. É o que explica o Pe. Gianfranco Pinto Ostuni, vigário do Colégio da Terra Santa em Jerusalém, em uma entrevista à Rádio Vaticano - Vatican News.

Meditações e orações diárias para o Papa Francisco

Os frades estão rezando neste momento, em particular, pelo Papa Francisco: “celebramos a missa todos os dias, elevando orações para que o Santo Padre volte em plena forma e possa continuar seu testemunho”. As meditações diárias geralmente vêm dos próprios lugares que estão no pano de fundo da passagem do Evangelho meditada. Vêm também de regiões marcadas por situações difíceis, como os Territórios Palestinos e a Síria.

Frei Pinto Ostuni recorda então a “geografia” dessa presença dos frades que têm a missão de guardar os lugares da Redenção: o território da Custódia da Terra Santa, além dos territórios de Israel e da Palestina, inclui também a Jordânia, a Síria, o Líbano, o Egito, a ilha de Chipre e a ilha de Rodes. “Os frades”, diz ele, ‘estão no meio do povo e testemunham a vida’.

A primeira meditação, na Quarta-feira de Cinzas, é do Pe. Francesco Patton. A última, em 15 de abril, terça-feira da Semana Santa, também é do Custódio da Terra Santa. “Para nós, viver em Jerusalém e neste tempo”, conclui o Pe. Gianfranco Pinto Ostuni, ‘não é apenas repetir gestos, mas significa reviver pessoalmente esses momentos e vincular os fatos do Evangelho, olhando para a realidade a partir da mesma perspectiva com que Jesus olhou para nossas vidas, ou seja, com um olhar de misericórdia’.