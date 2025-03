Para toda a América Latina, um programa especial pelos 5 anos da Statio Orbis do Papa

Nesta quinta-feira, 27 de março, a emissora "Infobae en Vivo" irá transmitir o programa “Dia da Esperança” para reviver a oração e a bênção do Papa Francisco em uma Praça São Pedro deserta e sob chuva. Está previsto um link ao vivo com os estúdios da mídia do Vaticano. Entre os convidados estão o cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, e Paolo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação.

Em 27 de março de 2020, o mundo parou. Naquele cenário, a imagem do Papa Francisco, sozinho em uma Praça São Pedro deserta e sob a chuva, enquanto fazia uma oração extraordinária e dava a bênção Urbi et Orbi na Statio Orbis, permaneceu gravada na memória de milhões de pessoas. Foi um momento que representou muito mais do que uma cerimônia religiosa: tornou-se um símbolo de esperança, uma mensagem de unidade, força e fé em meio à tempestade. Cinco anos depois, apesar das dificuldades relacionadas à sua saúde, o Papa Francisco continua a ser uma figura central para a Igreja e para o mundo. Sua voz ainda se eleva com força, liderando com seu apelo à fraternidade, solidariedade, paz e justiça social.

Uma transmissão em toda a América Latina

Nesse contexto, o site argentino Infobae, um dos canais de notícias em espanhol mais lido no mundo, irá transmitir o especial “Dia da Esperança: 5 anos depois da Statio Orbis do Papa Francisco” em toda a América Latina neste dia 27 de março, às 17h do horário argentino, um programa que irá convidar as pessoas a refletir sobre o presente e planejar o futuro à luz da mensagem de esperança do Papa. O especial vai contar com figuras proeminentes da Igreja, do judiciário, do jornalismo e da mundo universitário da América Latina e de outros países, que irão compartilhar reflexões sobre a Statio Orbis e o impacto do Papa Francisco no mundo de hoje. Além disso, o programa irá incluir um link ao vivo com os estúdios do Vatican Media, apresentado por Massimiliano Menichetti, vice-diretor editorial da mídia do Vaticano, e Paula Guardia Bourdin, dos estúdios de Infobae na Argentina.

O "Dia da Esperança"

O “Dia da Esperança” nasceu na América Latina em 2022 como uma iniciativa do Instituto para o Diálogo Global e a Cultura do Encontro, juntamente com o Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam), a Conferência Eclesial da Amazônia (Ceama), a Rede Eclesial Pan-Americana (Repam), a Confederação Interamericana de Educação Católica (Ciec), a Confederação de Religiosos e Religiosas da América Latina e do Caribe (Clar), a Caritas da América Latina e do Caribe, a Conferência Episcopal Argentina (CEA) e com o apoio do Dicastério para a Comunicação. O evento faz parte das iniciativas em andamento do Jubileu 2025.

O programa inclui palestrantes de destaque, como o cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral; o cardeal Pedro Barreto Jimeno, presidente da Repam; Paolo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação; e monsenhor Lucio Ruiz, secretário do mesmo Dicastério. Também participarão do diálogo representantes do Celam e da Suprema Corte de Justiça da Argentina; além de Austen Ivereigh, escritor e biógrafo do Papa Francisco; Pe. Daniel Groody, especialista em migração e vice-presidente da Universidade de Notre Dame; e Gabriella Sacco, diretora do Instituto para o Diálogo Global e a Cultura do Encontro.

Atualizar as palavras do Papa

O programa abordará questões-chave como a relevância da Statio Orbis e seu impacto na sociedade global, a relevância da esperança em um mundo marcado por crescentes desafios e controvérsias e o papel da liderança do Papa Francisco nestes anos. As reflexões deverão atualizar as palavras do Papa naquela noite que abalou e deu esperança ao mundo: “com a tempestade, caiu a maquiagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso «eu» sempre preocupado com a própria imagem; e ficou a descoberto, uma vez mais, aquela (abençoada) pertença comum a que não nos podemos subtrair: a pertença como irmãos”. Cada segmento mostrará fragmentos exclusivos de imagens da Statio Orbis, permitindo-nos reviver esse momento único e analisar seu significado no cenário atual. O programa culminará com um convite especial ao público para continuar celebrando esse gesto de unidade e esperança a cada 27 de março, lembrando que, como Francisco disse naquela noite de março de 2020: “ninguém se salva sozinho”, “percebemos que estávamos no mesmo barco”.