Semana Santa: publicado o calendário das celebrações litúrgicas no Vaticano

Nesta quinta-feira, foi divulgado o calendário oficial das missas e cerimônias, que terá início com a Missa do Domingo de Ramos, em 13 de abril, passando pelos ritos do Tríduo Pascal, e culminando com a canonização de Carlo Acutis, em 27 de abril, Domingo da Divina Misericórdia, no contexto do Jubileu dos Adolescentes.

Vatican News

O Escritório das Celebrações Litúrgicas publicou o calendário das missas e cerimônias que ocorrerão de 13 de abril, Domingo de Ramos, até 27 de abril, II Domingo da Páscoa ou da Divina Misericórdia.

No dia 13 de abril, às 10h, hora italiana (5h no horário do Brasil), a missa do Domingo de Ramos, que recorda a entrada de Jesus em Jerusalém e os momentos de sua Paixão, será realizada na Praça São Pedro. Na Quinta-feira da Semana Santa, 17 de abril, na Basílica de São Pedro, às 9h30, hora italiana (4h30 no horário do Brasil), será celebrada a Missa do Crisma. Novamente na Basílica, no dia seguinte, 18 de abril, Sexta-feira Santa, às 17h, hora italiana (12h no horário do Brasil), será realizada a celebração da Paixão do Senhor. Está prevista, como todos os anos, às 21h15, hora italiana (16h15 no horário do Brasil), a tradicional Via Sacra próxima aos arcos do Coliseu.

Na noite de 19 de abril, Sábado Santo, às 19h30, hora italiana (14h30 no horário do Brasil), inicia-se a Vigília que acompanhará a Noite Santa rumo à Ressurreição do Domingo de Páscoa. No dia seguinte, 20 de abril, o calendário divulgado informa que será celebrada a missa às 10h30, hora italiana (5h30 no horário do Brasil), na Praça São Pedro, seguida da bênção “Urbi et Orbi”.

Por fim, foi anunciada a celebração de 27 de abril, II Domingo da Páscoa ou da Divina Misericórdia, às 10h30, hora italiana (5h30 no horário do Brasil), na Praça de São Pedro, para a canonização do Beato Carlo Acutis, no contexto do Jubileu dos Adolescentes.

A Sala de Imprensa da Santa Sé informa que será necessário acompanhar a evolução das condições de saúde do Papa nas próximas semanas para avaliar sua possível presença, e em que termos, nos ritos da Semana Santa.