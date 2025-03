Em Roma na “casa” dos voluntários do Jubileu vindos de todo o mundo

Com seus coletes verdes, se tornaram uma presença constante na Via della Conciliazione e na Praça São Pedro: são os voluntários do Ano Santo, jovens de todos os continentes, que estão se preparando para viver o evento do Jubileu dedicado a eles. Eles contam à mídia do Vaticano sobre seus dias, seu serviço aos peregrinos e como se acostumaram a viver na “Domus Spei”, a residência que os acolhe no centro de Roma

Isabella H. de Carvalho – Vatican News

A poucos passos da Praça Veneza, em uma rua estreita no centro histórico de Roma, um prédio de quatro andares tem um nome especial no interfone: Domus Spei, Casa da Esperança. Passando por um portão de metal e vários corredores, chega-se ao elevador que leva ao último andar. Quando as portas se abrem, a primeira coisa que chama a atenção é uma placa verde, da mesma cor dos coletes dos voluntários do Jubileu, com “Bem-vindo!” escrito em vários idiomas. À esquerda, um longo corredor com várias portas leva aos quartos e ao refeitório, de onde se pode ver a cúpula de São Pedro. O prédio, com cem leitos, abriga voluntários de toda a Itália e do mundo que decidiram dedicar parte de seu tempo a este ano jubilar e aos peregrinos que chegaram e continuam chegando à Cidade Eterna.

Domus Spei

Voluntários de todos os continentes

“Recebemos 13 mil inscrições”, explica Marco Lucente, coordenador do serviço de voluntariado, que nos dias 8 e 9 de março participarão do Jubileu dedicado justamente ao mundo do voluntariado. “Temos pessoas que vieram de todos os continentes: Cingapura, Taiwan, América do Sul, América do Norte”. Nesta semana, há 45 voluntários breves que vêm por períodos curtos de pelo menos uma semana, e 55 fixos, que deram uma disponibilidade mais longa, de pelo menos três meses.

Um dia típico

O dia na Domus Spei começa cedo, com o café da manhã no refeitório, o serviço matinal na Via della Conciliazione, das 7h30 às 13h30, e depois o serviço vespertino. Alguns também cuidam da acolhida em outras áreas de Roma, como o Aeroporto Fiumicino ou a Estação Termini. À noite, eles retornam à Domus Spei, jantam e se reúnem em seus quartos ou no refeitório para jogar ou conversar.

Marco Lucente, coordenador de serviços voluntários

José e a gratidão de prestar um serviço

Entre os voluntários fixos, que fizeram da Domus a sua casa, está José Maria Ignacio. Informático, 25 anos, natural de Lisboa e membro de Comunhão e Libertação, ele se colocou à disposição da Igreja de dezembro de 2024 até o final deste Ano Santo, depois de ter sido voluntário em sua cidade natal durante a Jornada Mundial da Juventude de 2023.

José explica, sorrindo, que se inscreveu entre os voluntários do Jubileu porque “pensei que um período na Cidade Eterna poderia ser uma boa fuga”. Uma fuga também das “insatisfações” que estava sentindo na vida, especialmente no seu trabalho. Aos poucos, conta o rapaz, a fé “redescoberta” graças a CL mudou sua perspectiva, percebeu que “Deus também está em meu trabalho” e, portanto, agora encara esse serviço “com gratidão”. “Aqui temos a oportunidade de ver Cristo se manifestar no rosto das pessoas”, diz. Por exemplo, em peregrinos como Samuel, um jovem de Roma que canta todos os dias na Praça São Pedro, ou em outros voluntários, como Sávio, um rapaz brasileiro com uma “alegria impressionante”.

Domus Spei

Maria e as férias escolares passadas como voluntária

Maria, uma estudante de 18 anos do ensino médio de Gambolò, norte da Itália, compartilha uma experiência semelhante: ela decidiu passar a semana de férias escolares em Roma como voluntária breve. Tendo sempre se dedicado aos necessitados por meio do serviço voluntário como a Obra Federativa de Transporte de Doentes a Lourdes (OFTA) e a Cruz Vermelha, ela explica que por trás de todas essas experiências “há sempre um amor, uma necessidade de estar perto dos necessitados, de todas as formas possíveis ou praticáveis”.

Maria reconhece que passar esta semana de férias como voluntária do Jubileu “não é uma escolha muito comum entre meus colegas de classe ou amigos”, mas diz que quis fazer isso depois de conversar com pessoas que prestaram esse serviço durante o Jubileu da Misericórdia em 2016.

Agora ela espera poder levar para seus colegas de classe o entusiasmo que sentiu e talvez convencer alguns deles a ter a mesma experiência. Embora sejam “dias muito ocupados”, com o despertador sempre cedo, Maria diz: “Acho que voltarei para o Jubileu da Juventude, portanto, entre o final de julho e o início de agosto, depois dos exames finais”.

Maria, uma voluntária

Efeitos do Jubileu que permanecem

E não são apenas os jovens que se colocam à disposição dos peregrinos. “Lembro-me de uma senhora que devia ter cerca de 85 anos e que nos contou que já havia sido voluntária com o marido no Jubileu de 2000. Ambos gostaram da experiência e prometeram que voltariam a ser voluntários em 2025. Infelizmente, seu marido faleceu, mas ela, para permanecer fiel à promessa, voltou a ser voluntária sozinha mesmo”, conta Marco Lucente.

Assim como o Jubileu de 2000 tocou a vida de muitos, espera-se que este Ano Santo também tenha efeitos duradouros. O voluntário que vem aqui é chamado, em seu retorno, a ser um peregrino da esperança”, diz Lucente, ‘testemunhando assim que, sim, ele permitiu que muitos vivenciassem a peregrinação de forma profunda, mas ele próprio também teve uma experiência de esperança para levar para casa”.