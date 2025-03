Prestigiosa revista jesuíta “La Civiltà Cattolica” completa 175 anos

Fundada em 6 de abril de 1850, por vontade do Beato Pio IX, La Civiltà Cattolica é a mais antiga revista cultural italiana ainda em publicação. Desde suas origens, ela lê e interpreta a história, a política, a cultura, a ciência e a arte à luz da fé cristã, em sintonia com as posições do Pontífice e da Santa Sé. No decorrer desses 175 anos, atravessou épocas cruciais: da Renascença às guerras mundiais, até as crises mais recentes; passando do Concílio Vaticano II aos pontificados contemporâneos

La Civiltà Cattolica, a revista cultural da Companhia de Jesus, completa 175 anos. O aniversário será celebrado com um evento a ser realizado na próxima terça-feira, 1º de abril, às 18h, na Vila Malta, em Roma, com a presença do presidente da República Italiana, Sergio Mattarella. A celebração do aniversário será introduzida pelo diretor da revista, padre Nuno da Silva Gonçalves S.I., e incluirá discursos do padre Arturo Sosa S.I., prepósito geral da Companhia de Jesus, do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado de Sua Santidade, e do professor Andrea Riccardi, fundador da Comunidade de Santo Egídio.

Uma experiência intelectual iluminada pela fé cristã

Fundada em 6 de abril de 1850, por vontade do Beato Pio IX, La Civiltà Cattolica é a mais antiga revista cultural italiana ainda em publicação. Desde suas origens, ela lê e interpreta a história, a política, a cultura, a ciência e a arte à luz da fé cristã, em sintonia com as posições do Romano Pontífice e da Santa Sé. No decorrer desses 175 anos, atravessou épocas cruciais: da Renascença às guerras mundiais, até as crises mais recentes; passando do Concílio Vaticano II aos pontificados contemporâneos. Ela atravessou décadas em que o próprio significado da comunicação mudou. O que não mudou, porém, é o que La Civiltà Cattolica oferece a seus leitores: o compartilhamento de uma experiência intelectual iluminada pela fé cristã e profundamente inserida na vida cultural, social, econômica e política de nosso tempo.

Revista ponte, de fronteira e de discernimento

O Papa Francisco a chamou de revista “única em seu gênero”, enfatizando em várias ocasiões seu valor como “revista ponte, de fronteira e de discernimento” em uma era de mudanças rápidas e tensões globais. Este aniversário, de fato, não é apenas uma ocasião para comemorar a longa história da revista, mas também um momento de reflexão para olhar para o futuro com responsabilidade e abertura, como o próprio Papa Francisco exortou na ocasião da publicação da edição 4000: “Permanecei em mar aberto!”.

Seja uma voz que saiba interpretar os sinais dos tempos

Hoje, La Civiltà Cattolica é chamada a ser “a do bom samaritano”, escreveu o Papa Francisco no quirógrafo enviado à prestigiosa revista por ocasião de seu 170º aniversário em 2020, exortando-a a “discernir a linguagem, combater o ódio, a mesquinhez e o preconceito”. Uma voz que saiba interpretar os sinais dos tempos e oferecer um olhar profundo e atento aos desafios contemporâneos. Uma revista, pediu o Papa Francisco à La Civiltà Cattolica em 2017, que “toma consciência das feridas deste mundo e identifica as terapias”. Seja uma escritura que tende a entender o mal, mas também a derramar óleo sobre as feridas abertas, para curar”.