Prevost: confiemos o Papa a Maria, que consola aqueles que recorrem à sua ajuda

Na Praça de São Pedro, pela oitava noite consecutiva, a oração do Terço pela saúde de Francisco.

Vatican News

“Permaneçamos em oração com Maria, Mãe da Igreja, pela saúde do Santo Padre Francisco”. Este é o convite com o qual o cardeal Robert Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, introduziu na noite desta segunda-feira, 3 de março, na Praça de São Pedro, a oração do Terço pelo Papa, que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. No oitavo encontro consecutivo de oração pela saúde do Pontífice, organizado pelo Vicariato da Cidade do Vaticano, o cardeal enfatizou que a Virgem, “Mãe da Santa Esperança, assiste, restaura e consola todos aqueles que recorrem à sua ajuda”, esperando que ela seja também “um sinal de consolação, de esperança segura”.

Fiéis na Praça São Pedro

Diante da imagem de “Maria Mãe da Igreja”, colocada no pórtico da basílica vaticana, o prefeito do Dicastério para os Bispos conduziu a oração mariana na presença de cardeais, prelados, sacerdotes, religiosos e religiosas da Cúria Romana e da diocese de Roma e de centenas de fiéis que, desde 24 de fevereiro, às 21 horas de cada dia, se reúnem no abraço do hemiciclo de Bernini para confiar a recuperação de Francisco à intercessão da Virgem.

Após a meditação dos mistérios gozosos e a recitação do “Salve Regina”, e depois da Ladainha Lauretana, o cardeal Prevost invocou Deus para que envie o seu Espírito “para nos ajudar em nossa fraqueza, para que, perseverando na fé, possamos crescer no amor e caminhar juntos até a meta da bem-aventurada esperança”. Por fim, a assembleia entoou o “Oremus pro Pontifice nostro” que se concluiu com a bênção do cardeal.

A oração do Terço na noite desta terça-feira será conduzida pelo cardeal Arthur Roche, prefeito do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.