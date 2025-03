Cardeal Parolin com o presidente da República da Polônia, Andrzej Duda (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Cardeal Parolin se encontra com o presidente polonês Duda

Vatican News Na manhã desta sexta-feira (28/03), o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, recebeu na Secretaria de Estado, o presidente da República da Polônia, Andrzej Duda. O purpurado estava acompanhado pelo subsecretário para as Relações com os Estados, monsenhor Mirosław Wachowski, informou a Sala de Imprensa da Santa Sé num comunicado. O presidente Duda na Secretaria de Estado (VATICAN MEDIA Divisione Foto) "Os colóquios cordiais realizaram-se na véspera do 20º aniversário da morte de São João Paulo II e nas proximidades do milênio da coroação do primeiro rei polonês, Bolesław Chrobry" e "várias questões de interesse mútuo foram discutidas." O cardeal Parolin e e o presidente Duda (VATICAN MEDIA Divisione Foto) A nota, divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, afirma que foram também "abordadas questões internacionais atuais, com especial referência à guerra na Ucrânia e à segurança e paz na Europa".