Presidente Sergio Mattarella com o cardeal Parolin, Secretário de Estado, e os cardeais italianos recém-criados. (ANSA)

O presidente Mattarella encontra os cardeais italianos recém-criados

Os cardeais criados no Consistório de 7 de dezembro de 2024 foram acompanhados no tradicional café da manhã no Palácio do Quirinal pelo cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, pelo núncio Petar Rajič e pelo embaixador da Itália junto à Santa Sé, Francesco Di Nitto.

Vatican News O Presidente da República italiana, Sergio Mattarella, foi o anfitrião do tradicional café da manhã no Palácio do Quirinal em homenagem aos novos cardeais italianos nomeados no Consistório de 7 de dezembro de 2024. Eles são o cardeal Angelo Acerbi, núncio apostólico, o cardeal Roberto Repole, arcebispo de Turim, o cardeal Baldassarre Reina, vigário geral de Sua Santidade para a diocese de Roma, o cardeal Fabio Baggio, subsecretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, e o cardeal Domenico Battaglia, arcebispo de Nápoles. Também estavam presentes o cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado de Sua Santidade, o cardeal Petar Rajič, núncio apostólico na Itália, e Francesco Di Nitto, embaixador da Itália junto à Santa Sé. Cardeais italianos recém-nomeados no Quirinal com o presidente Mattarella (ANSA)