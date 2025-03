“Peter is Here”: videojogo que explora a Basílica Vaticana

Apresentação do novo projeto Minecraft: “Peter is Here: AI for Cultural Heritage”

Acaba de ser apresentado um projeto, com fins educacionais e didáticos, como resultado da colaboração entre a Minecraft Education e a Fábrica de São Pedro, como afirma o Cardeal Mauro Gambetti: “Trata-se de uma sinergia entre humanismo e tecnologia”.

“Peter is Here: AI for Cultural Heritage”: este é o título do novo projeto Minecraft, desenvolvido pela Microsoft, em colaboração com a Fábrica de São Pedro. Trata-se de um videojogo interativo, que une história e inteligência artificial, que dá a possibilidade de explorar a Basílica do Vaticano. Os cenários criados oferecem um mundo, reconstruído de forma digital, e um ambiente gráfico, com conteúdo que funde beleza e espiritualidade.

Cardeal Gambetti: “Trata-se de um projeto, que aproxima a Basílica às pessoas

A iniciativa foi apresentada em Roma, na sede da Associação de Imprensa Estrangeira. Durante a coletiva de imprensa, o Cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Vaticana, explicou o objetivo do projeto: "Trata-se de aproximar a Basílica de São Pedro às pessoas, por meio da inteligência artificial (AI), e também favorecer uma experiência espiritual".

O Cardeal recordou aos presentes que o Papa Francisco, na Carta enviada ao diretor do jornal “Corriere della Sera”, ressalta a importância de “desarmar as palavras”. Ao invés, é preciso “armar os corações com o desejo de beleza e fraternidade”. Eis a intenção, disse o arcipreste da Basílica Vaticana, com a qual nasceu o videojogo “Peter is Here”: “Este projeto foi apresentado às vésperas do Dia de São José. Por isso, queremos colocar esta iniciativa educacional sob o patrocínio do esposo de Maria, educador por excelência. Junto com Microsoft e Minecraft pensamos, de modo especial, ao mundo das crianças e dos mais jovens, aos quais oferecemos também a possibilidade de conhecer São Pedro e a Basílica do Vaticano. Este videojogo foi criado graças a uma sinergia comprovada entre humanismo e tecnologia”.

Cardeal Mauro Gambetti

A beleza do jogo

Para o Cardeal Mauro Gambetti, os videojogos têm, antes de tudo, um valor educativo: “É oferecido às crianças um instrumento para aprender, se divertindo, e para se divertir, aprendendo". O arcipreste da Basílica Vaticana recordou, em particular, uma passagem do Livro dos Provérbios, em que a Sabedoria se apresenta como companheira de Deus, na obra da criação e, em dado momento, diz: ‘Eu estava com Ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido o seu prazer, regozijando-me com o mundo que Ele criou’. Através do jogo, a Sabedoria cria e une o mundo material ao espiritual. Os que usarem este videojogo terão a oportunidade de realizar intervenções arquitetônicas criativas, descobrir a história da Basílica, restaurá-la, penetrar em seus significados ocultos e fazer uma experiência, junto com outros, para construir e vencer juntos no espírito de fraternidade”.

Jogadores: verdadeiros protagonistas

Na entrevista concedida ao Vatican News, o Cardeal Mauro Gambetti observou: “Este videojogo foi concebido como ponte entre o que pertence ao humano e o que a tecnologia dispõe”. E, referindo-se aos pais, que se preocupam, com razão, ao ver seus filhos passarem muito tempo diante de videojogos, o Cardeal disse: “Neste caso, podem ficar tranquilos, pois este jogo dá tempo aos jogadores; eles não são arrastados para o mundo virtual, mas são protagonistas".

Um videojogo não provoca anestesia

Cenários virtuais podem ter um impacto real para promover o conhecimento. Allison Matthews da Microsoft, lembrou o potencial dos videojogos: “Minecraft, em particular, é um mundo virtual sem limites; é uma plataforma de aprendizagem”. Por sua vez, referindo-se aos Estados Unidos, o presidente da Microsoft, Brad Smith, expressou seu entusiasmo pelo projeto, dizendo que pode ser uma oportunidade importante para divulgar a história da Basílica de São Pedro, em escala global. A seguir, o Dr. Mauro Antonelli, chefe da secretaria técnica do Ministério da Educação da Itália, explicou: “Esta iniciativa é um bom exemplo de como a tecnologia pode ser usada para fins educacionais. O paradigma é invertido e os jogos são usados ​​para tornar mais atrativos os temas de ensino multidisciplinares”. Depois, Dom Carlo Maria Polvani, Secretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, observou: “Este videojogo permite a milhões de estudantes descobrir o extraordinário patrimônio da Basílica de São Pedro, não apenas histórico. Vivemos em um mundo onde os videojogos tendem a anestesiar os jogadores. Neste caso, o jogo propõe temas educacionais multidisciplinares e são criadas também formas de inclusão”. Por fim, Padre Enzo Fortunato, diretor editorial da revista ‘Praça São Pedro’, expressou seu desejo: “Gostaria que este jogo se tornasse oficial para o segundo Dia Mundial da Criança, previsto para 2026”.

Como jogar "Peter is Here"

Os estudantes do Instituto Massimo tiveram a oportunidade de demonstrar como se joga o videogame "Peter s Here", disponível para todos os usuários da biblioteca da Minecraft Education: “Alunos e professores podem ter acesso a uma versão gratuita da Minecraft Education baixando o aplicativo e entrando com uma conta do Office 365 ou Microsoft 365 Education. Os professores também podem ter acesso a um PowerPoint, para uso na sala de aula, com instruções estruturadas, e a apostilas para os alunos, que incentivam o envolvimento e a compreensão do contexto de cada site.