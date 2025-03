Pasolini: o Papa “conosco”, mesmo se ausente. O seu sofrimento é evocativo

O pregador da Casa Pontifícia ilustra o tema dos Exercícios Espirituais da Quaresma no Vaticano, “A esperança da vida eterna”: “Em uma época tão concentrada no materialismo, está voltando uma grande nostalgia da eternidade”. Sobre o Papa internado no Hospital Gemelli: “Sua ausência é uma palavra para nós. Seu testemunho é acompanhado por todos os testemunhos de pessoas que, em silêncio, vivem o mistério do sofrimento e o mal das guerras e das violências”.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

“A ausência do Papa não será uma ausência completa, em primeiro lugar porque nos reuniremos em oração por ele com maior intensidade. E depois, porque sua própria ausência será uma palavra para nós”. Padre Roberto Pasolini, 53 anos, frade capuchinho, biblista e, a partir de novembro de 2024, o novo pregador da Casa Pontifícia, está se preparando para pregar, neste dia 9, até sexta-feira, 14 de março, os Exercícios Espirituais da Quaresma na Sala Paulo VI, à Cúria Romana. Exercícios Espirituais sem o Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli. “Seu sofrimento é profundamente evocativo”, disse Pasolini à mídia do Vaticano: ou seja, evoca a dor de tantas pessoas hoje que são vítimas de sofrimento ou violência. “Com o Santo Padre, experimentaremos uma comunhão espiritual”.

“A esperança da vida eterna”. Padre Roberto, explique-nos o significado do tema escolhido para os Exercícios Espirituais desta Quaresma. Qual é o coração?

O coração é certamente a vida eterna, que também é um dos artigos do Credo Niceno, uma formulação central da fé para nós cristãos, cujo 1700º aniversário ocorre neste ano jubilar. Peguei a expressão A esperança da vida eterna do Novo Testamento e ela é, de certa forma, o coração da esperança cristã, ou seja, o fato de que a vida que Deus já nos deu neste mundo é uma coisa boa, algo que não tem significado apenas dentro da estrutura da vida terrena, mas aponta para uma eternidade da qual já temos os presságios e sinais para podermos compreendê-la plenamente.

Quando pensamos em vida eterna, pensamos em morte, então como a esperança se relaciona com o tema da vida eterna, que também é descrito como “uma promessa”?

Vivemos neste mundo e sabemos que temos um grande obstáculo diante de nós, que é justamente a morte, ligada ao nosso pecado, como nos diz nossa tradição espiritual. A promessa que Deus nos fez ao nos dar a vida é que a morte não será a última palavra, não haveria felicidade ou esperança possível para nós se não pudéssemos enfrentar esse obstáculo tão final, tão sério, que é a interrupção da vida. É claro que a vida eterna, para ser autêntica, já deve manifestar seus traços e sua qualidade antes da morte, caso contrário, corremos o risco de nos tornarmos apenas uma vaga esperança para não temer o evento da morte. Esse também era o objetivo da pregação de Jesus: insistir que a vida eterna já começa agora e é Ele para nós, Cristo.

E como essa mensagem pode ser transmitida a um mundo como o de hoje? Um mundo em que a própria secularização parece ter sido superada, mas prevalece um senso de indiferença, especialmente entre os jovens...

É verdade que hoje estamos muito concentrados nas “coisas aqui embaixo”, para usar a linguagem paulina, por isso é difícil “sair e ver as estrelas” que nos direcionam para outro lugar. No entanto, em uma época tão focada no materialismo, em tantas coisas que brilham diante de nossos olhos, acredito que, na realidade, uma grande nostalgia pela eternidade está voltando, pelo menos como qualidade de vida, de beleza, de humanidade que deve brilhar diante de nossos olhos neste mundo. Então, sim, este mundo talvez tenha perdido de vista as realidades últimas, o chamado horizonte escatológico, mas é extremamente sensível a tudo o que é humano e profundamente humano. E é aí que nós, cristãos, somos instados, fortemente instados a deixar transparecer a qualidade de uma vida eterna.

Que linha seguirá sua pregação nos Exercícios Espirituais?

Começaremos com os dados um tanto teológicos do Catecismo sobre a vida eterna para entrar no ritmo da tradição. Em seguida, tentaremos conduzir os participantes dos Exercícios em um caminho mais bíblico através das Escrituras, ouvindo o que elas dizem sobre a vida eterna, precisamente para recuperar o significado dessa vida já dentro do horizonte da vida humana e, assim, já “saborear” os aspectos da vida eterna que podemos viver e acolher a partir de agora.

Os exercícios de Quaresma são realizados “em comunhão espiritual” com o Papa. O que isso significa?

Significa que o Santo Padre obviamente não poderá participar como gostaria, devido à sua doença. No entanto, sua ausência não será uma ausência completa, primeiro porque pensaremos nele e nos reuniremos em torno da Palavra de Deus em oração, de uma forma ainda mais especial, com maior intensidade. E depois, porque sua ausência será uma palavra para nós.

Portanto, uma presença ausente também é um testemunho.

Absolutamente. Seu testemunho é acompanhado por todos os testemunhos de pessoas que, em silêncio, escondidas, em todas as partes do mundo, estão vivendo o mesmo mistério do sofrimento, mas também do mal por causa das guerras, da violência e da morte. Portanto, seu sofrimento é profundamente evocativo, também porque todas essas pessoas estão sempre nas palavras, no coração e nas orações do Santo Padre.

Sempre falando do Papa, há algum desejo que o senhor pessoalmente deseja para Francisco?

O desejo que faço pessoalmente ao Santo Padre é que continue, nestas horas, a fazer o que sempre fez, ou seja, permanecer diante de nós como pastor universal da Igreja com toda a sua fé no Senhor Jesus, em sua Páscoa e, acima de tudo, em seu Evangelho.