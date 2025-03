Em Paris, reunião de Cúpula da Rádio Europeia. Rádio Vaticano estará presente

A capital francesa está se preparando para sediar a Assembleia de Radio da EBU, a cúpula das estações de rádio públicas europeias, programada para 3 e 4 de abril. Entre os participantes também estará a emissora pontifícia, membro fundador da EBU.

Vatican News

Cerca de 33 países europeus estarão representados na 31ª Assembleia de Rádio da União Europeia de Radiodifusão (EBU) em Paris. Um evento de dois dias - 3 e 4 de abril - que fará um balanço dos principais desafios do momento para o setor radiofônico público no Velho Continente e discutirá oportunidades para o futuro da rádio. Entre os participantes do evento, organizado pela Radio France, estará a Rádio Vaticano, representada pelo vice-diretor editorial da mídia vaticana, Alessandro Gisotti.

A assembleia deste ano se concentrará em questões atuais, como as implicações éticas do uso de Inteligência Artificial e da voz sintética na produção de áudio, estratégias para conquistar novos ouvintes (especialmente os jovens) e a transformação da radiodifusão pública em um contexto de crescentes pressões políticas e financeiras. Será dada atenção especial ao 'Connected Car Playbook', um projeto sobre dispositivos conectados às rádios e, por fim, às negociações dos direitos musicais. A eleição do Comitê Radiofônico da EBU para o biênio 2025-2027 também ocorrerá durante o evento.

A participação na Assembleia de Paris tem o objetivo de destacar o papel da Rádio Vaticano na promoção de conteúdos de qualidade e de atenção ao desenvolvimento das novas tecnologias, de acordo com a missão da EBU de promover a excelência no serviço público de radiodifusão.