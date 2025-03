Dom Nappa: rezemos pelo Papa e por suas intenções, sobretudo pela paz

Na Praça São Pedro, o terço pela saúde de Francisco foi animado pelo Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano.

Vatican News

“Também nesta noite nos unimos em oração pelo Santo Padre, por suas intenções; antes de tudo pela paz no mundo e por todo bem para o mundo e pela santificação da Igreja”. Foi assim que Dom Emilio Nappa, secretário-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, introduziu a oração do Terço na Praça São Pedro na noite de 15 de março, para pedir a recuperação do Papa Francisco, que está hospitalizado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. A imagem de “Maria, Mãe da Igreja”, colocada no adro da Basílica Vaticana, acompanhou a oração organizada pela Secretaria de Estado e pela Diocese de Roma e animada pelo Governatorato. A presidente, Irmã Raffaella Petrini, conduziu a leitura dos Mistérios Gozosos.

Fiéis em oração pelo Papa

Da oração mariana participaram cardeais, bispos, prelados, sacerdotes, religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma, além de inúmeros fiéis reunidos para confiar à intercessão da Virgem o Sucessor de Pedro.

Após a meditação dos Mistérios Gozosos, a oração Salve Rainha e, por fim, a Ladainha Lauretana, Dom Nappa invocou a Deus para que, "perseverando na fé, cresçamos no amor e caminhemos juntos até a meta da bem-aventurada esperança". Na conclusão, a assembleia entoou o "Oremus pro Pontifice" e o arcebispo concedeu a bênção.