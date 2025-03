Pagazzi nomeado arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana

Até agora secretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, assume o lugar de dom Angelo Vincenzo Zani, que completou 75 anos em 24 de março.

Nesta sexta-feira, 28 de março, o Papa Francisco nomeou o monsenhor Giovanni Cesare Pagazzi, até agora secretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana. Ele sucede a dom Angelo Vincenzo Zani, que completou 75 anos, em 24 de março, e ocupou o cargo por cerca de três anos.

Monsenhor Pagazzi nasceu em Crema, na região italiana da Lombardia, em 8 de junho de 1965. Ordenado sacerdote em 23 de junho de 1990, foi vigário paroquial na paróquia dos Santos Bassiano e Fereolo em Lodi e depois se dedicou aos estudos, obtendo o mestrado e o doutorado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.

Foi professor em vários institutos e universidades e, no Instituto Superior de Ciências Religiosas “Santo Agostinho” das dioceses de Crema, Cremona, Lodi, Pavia e Vigevano, ocupou os cargos de diretor e vice-diretor. Desde outubro de 2019, é professor titular de eclesiologia e comunidade familiar, coordenador de pesquisa e membro da equipe de presidência do Pontifício Instituto Teológico “João Paulo II” para as Ciências do Matrimônio e da Família, em Roma.

Em 26 de setembro de 2022, o Papa Francisco o nomeou secretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, enquanto em novembro do ano seguinte o Pontífice o elevou à dignidade episcopal. Recebeu a ordenação episcopal em 10 de fevereiro de 2024 das mãos do cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação.