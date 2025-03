Peregrinos da beleza e da fé nos Museus Vaticanos

As visitas especiais propostas pelas galerias pontifícias durante o Ano Santo são dedicadas aos "Peregrinos da Esperança". O roteiro criado pelo Escritório de Atividades Didáticas apresenta lugares e obras também pouco conhecidas pelos visitantes. Diretora Barbara Jatta: “Nossas obras-primas falam de arte e história, mas também e acima de tudo de fé e devoção.”

Paolo Ondarza – Vatican News

“Para garantir que cada visitante possa fazer uma viagem não apenas de conhecimento histórico e artístico, mas também de conhecimento espiritual.” Nas palavras da diretora dos Museus Vaticanos, Barbara Jatta, esse é o objetivo das visitas especiais organizadas para o Jubileu pelos Museus Vaticanos. De fato, para os peregrinos que percorrerão os 7 quilômetros que compõem todo o percurso da exposição durante o Ano Santo, o Escritório de Atividades Didáticas dos Museus Vaticanos criou um passeio especial, inspirado no tema Peregrinos de Esperança.

“Ao acolher o grande fluxo de visitantes, que serão acolhidos com métodos de acesso cada vez mais rápidos e seguros”, explica Barbara Jatta, “queremos oferecer uma experiência altamente autêntica e espiritual, ao longo de itinerários histórico-artísticos de Arte, Fé e Beleza”.

Dentro da história do cristianismo

Em cerca de duas horas de visita, turistas e peregrinos são convidados a percorrer os espaços do museu como se fossem as páginas de um livro e, entre mármores, tapeçarias e pinturas, numa seleção entre mais de 200 mil obras presentes, ler a história bimilenar do cristianismo. “Como o Papa Francisco nos exorta”, continua a diretora dos Museus Vaticanos, “é uma prioridade garantir que cada um dos nossos visitantes possa encontrar nas obras-primas em exposição não apenas uma sugestão estética, porque claramente somos uma instituição museológica, mas também uma profunda comunhão de alma, coração e espírito”.

A peregrinação ao longo da “milha magnífica”

“O itinerário do Jubileu - especifica - desenvolve-se em lugares dos Museus geralmente menos visitados, ao longo da ‘milha magnífica’ que leva do Pio Clementino às Salas de Rafael e à Capela Sistina. Queremos semear aqueles valores que os peregrinos devem adquirir para conhecer muitos aspectos da fé e do nosso credo. Esses aspectos - acrescenta Barbara Jatta - podem ser encontrados em nossas coleções com obras às vezes muito pouco conhecidas, mas que são grandes obras-primas, não apenas da nossa arte, da nossa tradição histórica, mas também e sobretudo da nossa devoção ao longo dos séculos".

Nas pegadas dos primeiros cristãos

O passeio começa no Museu Pio Cristiano, onde o peixe, a âncora, o Bom Pastor e outros símbolos esculpidos em inscrições e antigos sepulcros de mármore testemunham a vitalidade da fé no início da Igreja. Ao contemplar o Sarcófago Dogmático, obra-prima da arte paleocristã, o pensamento se volta para os 1700 anos da celebração do primeiro grande Concílio Ecumênico de Niceia, realizado em 325: o cenário iconográfico do baixo-relevo, criado para uma figura eminente da Igreja Romana e sepultado por volta de 340 na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, de fato evoca o clima doutrinário que se seguiu àquele importante encontro que levou à primeira formulação do "Credo" trinitário.

A fé pintada

Em seguida, seguimos para a Pinacoteca Vaticana, onde as pinceladas dos grandes mestres contam como o Evangelho da esperança inspirou gerações de artistas ao longo dos séculos: do Políptico Stefaneschi encomendado a Giotto pelo Cardeal Jacopo Caetani degli Stefaneschi, testemunha ocular do primeiro Jubileu de 1300, a Nossa com o Menino do Beato Angelico; da Transfiguração de Rafael ao grande afresco de Melozzo da Forlì, comemorativo da fundação da Biblioteca Vaticana por Sisto IV no Ano Santo de 1475; até a Crucificação de São Pedro por Guido Reni. Os visitantes são então conduzidos pelas belezas do Pátio da Pinha, das Galerias dos Candelabros, das Tapeçarias e dos Mapas Geográficos.

Objetos relacionados ao Jubileu presentes nas Galerias dos Museus do Vaticano

Os ritos do Jubileu

Uma visita obrigatória é a Galeria Urbano VIII, onde foi montada uma vitrine com objetos particularmente significativos para redescobrir a história, o cerimonial e as liturgias dos Anos Santos: tijolos, martelos, espátulas, sinais, bastões e frascos de peregrinos. “As Portas Santas são abertas e fechadas com uma espátula e um martelo e com muitos tijolos”, diz Barbara Jatta: “Em nossas coleções históricas e de artes decorativas, há muita atenção ao ritual de abertura da Porta Santa.”

A beleza é um reflexo de Deus

A magnificência da Capela Sistina coroa esta experiência singular de visita-peregrinação que se propõe como um percurso pela via pulchritudinis, sempre indicada pelos Papas como a estrada principal através da qual encontrar na arte o reflexo do rosto de Deus, cujos atributos são a Beleza, a Bondade e a Verdade. “Esperamos sinceramente que isso aconteça, principalmente porque trabalhamos muito por uma nova forma de hospitalidade neste Jubileu da Esperança de 2025”, conclui Barbara Jatta.

Uma visita para todos

O passeio especial, organizado até dezembro de 2025, é aberto a todos, incluindo famílias com crianças, e totalmente acessível a pessoas com deficiências sensoriais, motoras e cognitivas, que podem fazer reserva, escrevendo para o endereço específico accessibilita.musei@scv.va. Para informações gerais, enviar um e-mail para education.musei@scv.va, e o formulário de reserva está disponível no site dos Museus Vaticanos.