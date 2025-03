Jubileu dos Missionários da Misericórdia, mais de 500 padres do mundo inteiro

De 28 a 30 de março, vai se realizar o sexto grande evento do Jubileu, com a participação de sacerdotes missionários da misericórdia, vindos do mundo inteiro e acompanhados por familiares e colaboradores. Está prevista uma mensagem escrita de Francisco que, ainda em convalescença, não poderá estar presente

Itália, Brasil, Estados Unidos, Polônia, Espanha, França, México, Alemanha, Eslováquia, Filipinas, Bangladesh, Ucrânia, Colômbia, Índia: esses são os países de onde provêm cerca de 500 Missionários da Misericórdia que, de sexta-feira, 28 de março, até domingo, viverão o seu Jubileu, o sexto dos grandes eventos do calendário do Ano Santo dedicado à esperança. Francisco, que retornou à Casa Santa Marta depois de ficar internado por mais de um mês no Hospital Gemelli, não poderá estar presente, mas enviará uma sua mensagem escrita.

O número de Missionários da Misericórdia, cujo ministério particular foi instituído pelo Papa por ocasião do Ano Santo extraordinário da Misericórdia, com a Bula de Proclamação em 2015, está em constantemente aumento e, até o momento, há 1258 sacerdotes instituídos no mundo inteiro. Os Missionários, “sinal da solicitude materna da Igreja pelo Povo de Deus” (Misericordiae Vultus, n. 18), receberam a faculdade especial de perdoar até mesmo os pecados reservados à Sé Apostólica.

O programa

O Jubileu dos Missionários da Misericórdia tem início às 10 horas locais da manhã de sexta-feira, 28 de março, com uma oração na Sala Paulo VI de abertura do quarto Encontro Mundial dos Missionários. A conferência internacional, organizada pelo Dicastério para a Evangelização e realizada a cada dois anos, terá como tema central “O perdão como fonte de esperança” e será dividida em duas sessões de formação. A primeira sessão, de caráter teológico, será introduzida às 10h30 por dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, enquanto na segunda sessão, a partir das 12h, serão oferecidas aos participantes algumas orientações para o seu cuidado pastoral.

O encontro continuará às 16 horas com a celebração da 12ª “24 horas para o Senhor” na Basílica de Sant'Andrea della Valle, reservada aos Missionários. A iniciativa quaresmal de oração e reconciliação, realizada por desejo de Francisco em 2013, também será celebrada em todas as dioceses do mundo na véspera do IV Domingo da Quaresma, entre sexta-feira 28 e sábado 29 de março. Para esta edição, no ano jubilar, o Pontífice escolheu um lema particularmente significativo: “Tu és a minha esperança” (Sl 71,5). O objetivo do evento é colocar o sacramento da reconciliação novamente no centro da vida pastoral da Igreja. No site do Dicastério para a Evangelização é possível, para as paróquias e comunidades cristãs, baixar gratuitamente o subsídio para a celebração comunitária da liturgia.

Um Terço, a Missa e o Concerto

No sábado, 29 de março, os Missionários terão a oportunidade de vivenciar sua peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro entre as 9h e as 11h. Em seguida, eles se reunirão para a oração do Terço na Gruta de Lourdes, nos Jardins Vaticanos. O evento jubilar será concluído no domingo, 30 de março, com a celebração da Missa, presidida por dom Fisichella, na Basílica de Sant'Andrea della Valle, centro de Roma, às 10h. Por fim, no domingo à tarde, será realizado o quinto dos Concertos do Ano Santo para a Resenha “O Jubileu é cultura”, para os Missionários e todos os que desejarem assistir: o concerto sinfônico gratuito “Missa Papae Francisci”, em memória de Ennio Morricone, interpretado pela Orquestra Roma Sinfonietta, juntamente com o Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano e o Coro “Claudio Casini” da Universidade de Roma Tor Vergata. A apresentação, conduzida pelo Maestro Gabriele Bonolis, será realizada às 16h na Igreja dos Santos Ambrósio e Carlos al Corso.