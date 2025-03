Jubileu: profissionais do Hospital Gemelli em peregrinação pela esperança

Médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, pessoal técnico e administrativo do Hospital Gemelli de Roma, onde está internado o Papa, se reuniram em peregrinação neste sábado (01/03) à Basílica Vaticana e em oração por Francisco. O assistente eclesiástico Giuliodori: o Ano Santo é um tempo para recomeçar, redescobrir a alegria e “relançar as razões profundas” do empenho educativo e “renovar” a solicitude pelos mais frágeis e necessitados.

Tiziana Campisi - Vatican News

Estava chovendo na manhã deste sábado (01/03) na Via della Conciliazione, mas sob o céu cinzento, ao longo do caminho que leva à Porta Santa da Basílica de São Pedro, uma diversidade de guarda-chuvas multicoloridos se desenrolavam. Entre os muitos peregrinos que estavam a caminho para celebrar o Jubileu, havia também médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, pessoal técnico e administrativo da Fundação Policlínico Universitário Agostino Gemelli IRCCS - o hospital onde o Papa Francisco está internado desde 14 de fevereiro - bem como o pessoal do “Gemelli Isola”. Eles deveriam se encontrar com o Papa Francisco na audiência do Jubileu, que foi cancelada - como outros eventos na agenda papal atualmente - devido à internação contínua do bispo de Roma.

O dia sombrio não desencorajou os funcionários dos dois hospitais romanos ligados à Universidade Católica do Sagrado Coração: reunidos em oração e com os corações cheios de esperança - juntamente com o presidente da Fundação Gemelli, Daniele Franco, e o diretor-geral do “Gemelli Isola”, Daniele Piacentini, e liderados pelo assistente espiritual da instituição, Pe. Nunzio Currao - eles partiram em peregrinação da Piazza Pia.

A caminho de Cristo

“Para mim, este Jubileu significa caminhar em direção ao Senhor e ter a chance de encontrá-lo”, disse Brigida Carducci, ginecologista, à mídia do Vaticano. Inevitável o pensamento do Papa que “está passando por um momento difícil”. E assim, neste dia em que a Fundação Gemelli se reuniu em São Pedro enquanto o Pontífice está internado em uma de suas instalações, há “muita tristeza”, mas a esperança é “que o Senhor o preserve e o deixe entre nós por muito tempo, porque realmente precisamos dele e sua figura nos tranquiliza muito”. “Viemos aqui justamente para rezar por ele”, acrescentou o médico, "porque tê-lo em nosso hospital nos faz sentir mais próximos dele, um de nós, que pode nos levar ao Pai, mas também nos dá a chance de curá-lo, assim como curamos todas as outras pessoas".

Por sua vez, Cesare Mancuso, farmacologista, observou que “o Jubileu é um evento espiritualmente forte, que nos ajuda a viver melhor a concepção cristã da existência, e que neste momento é ainda mais forte para a fé e a esperança” de que o Papa se recupere em breve, e no dia da peregrinação da Fundação Gemelli, a oração é especialmente “por ele e por todos aqueles que sofrem”. Valeria Giosa, da seção técnico-administrativa, fez eco a ele, aproveitando a peregrinação à Porta Santa como “uma oportunidade maravilhosa para todos os funcionários acompanharem” o Pontífice durante esses dias “sob o cuidado e a atenção” de tantos colegas seus. A esperança, acrescentou, é um “olhar para o nosso coração, para o nosso eu interior, mas também para tudo o que acontece ao nosso redor”, “eventos políticos, ambientais”, tentando ter “um olhar positivo para nós mesmos, para nossos filhos e para aqueles que virão depois de nós”.

Rezar pela paz no mundo

Carmen Nuzzo, responsável pelas profissões de saúde, explicou que reservou alguns momentos de recolhimento porque o que estamos vivendo “é um momento difícil, para a Itália e para o mundo” e devemos “rezar pela paz”. Também estamos em um momento de grande oração pelo Santo Padre, que é nosso hóspede”, especificou ela, "e esperamos poder nos despedir dele em breve, para que ele possa voltar ao seu ministério". E Gianni Vento, neonatologista, também falou de oração; que “para todos os nossos pacientes é algo que nos une todos os dias”, disse ele, enquanto o professor Antonio Lanzone, professor da Clínica de Obstetrícia e Ginecologia, destacou como o Papa Francisco está transmitindo esperança e confiança no hospital.

Reanimar a esperança

Depois de passar pela Porta Santa, ao meio-dia, no altar da Cátedra da Basílica do Vaticano, dom Claudio Giuliodori, assistente eclesiástico geral da Universidade Católica do Sagrado Coração, celebrou a missa para todos os participantes da peregrinação. Em sua homilia, o prelado, em primeiro lugar, dirigiu um pensamento ao Pontífice: “nossa oração se eleva de forma ainda mais intensa da sede do sucessor de Pedro, para que o Papa Francisco possa se recuperar plena e rapidamente”. Em seguida, convidou as pessoas a rezarem também pelos médicos que o estão tratando, “para que possam fazer as escolhas terapêuticas mais adequadas e eficazes”.

Sobre o tema do Jubileu, o prelado desejou que “seja uma ocasião para todos reavivarem a esperança”, “fazê-la crescer em nossas famílias” e “compartilhá-la com aqueles que estão cansados e provados pela vida”. Giuliodori também destacou que o Jubileu é um momento “para recomeçar e redescobrir a alegria, o entusiasmo”, porque “a vida traz consigo muitas incrustações e fardos, entre os quais os mais perigosos são os causados pelo pecado” e, com o Ano Santo, “temos a oportunidade de nos purificar e nos renovar, de redescobrir o frescor do batismo, de estarmos íntima e profundamente unidos a Cristo”. Trata-se de “renascer, como Jesus ensina a Nicodemos”, da água e do Espírito. “Façamos nosso hoje este convite a retomar com intensidade a vida espiritual que significa recuperar a jovialidade do Espírito”, exortou o assistente eclesiástico da Igreja Católica do Sagrado Coração, especificando que "o verdadeiro bem-estar vem do coração e gera uma felicidade autêntica, não efêmera e passageira, que pode ser experimentada voltando à simplicidade e à espontaneidade próprias das crianças".

Redescobrir o baricentro de tudo que é Cristo

Finalmente, dom Giuliodori enfatizou que o Jubileu é “um tempo de graça para redescobrir a ‘justa medida’ de nossa vida e o verdadeiro centro de gravidade de tudo o que é Jesus Cristo, evitando, por um lado, o delírio da onipotência e, por outro, o desprezo pelo humano”. O Ano Santo nos pede para “sermos testemunhas confiáveis e educadores eficazes para as novas gerações”, concluiu o prelado, convidando-nos a “redescobrir e relançar as razões profundas” do compromisso educacional da Universidade Católica do Sagrado Coração e a “renovar” nosso compromisso “com o serviço aos doentes, que muitas vezes são os mais frágeis e necessitados”.