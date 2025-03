Jubileu do Voluntariado: 25 mil fiéis de 100 países neste final de semana em Roma

Neste final de semana, dias 8 e 9 de março, será realizado o quinto dos grandes eventos do Jubileu, com a participação de associações, grupos e organizações dos 5 continentes. Após a peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro, haverá uma série de diálogos, encontros, apresentações e iniciativas durante todo o dia de sábado. Para o domingo está programada a missa presidida pelo cardeal Czerny.

Vatican News

Cerca de 25 mil peregrinos, provenientes de mais de 100 países de todo o mundo, se reunirão em Roma neste final de semana, 8 e 9 de março, para participar do quinto dos grandes eventos do Jubileu, aquele dedicado ao Mundo do Voluntariado. Entre eles, para citar apenas os mais representados, quase 15 mil voluntários são da própria Itália, sendo 5 mil dos grupos das Misericórdias, 4 mil da Proteção Civil e 800 da Caritas. Outros 124 virão da Espanha, 123 dos Estados Unidos, 85 do Brasil, e numerosos grupos também estarão presentes da Polônia, Argentina, México, Colômbia e também haverá representantes de países como Austrália, Chile, Equador e Índia.

Diálogos, encontros, iniciativas

No sábado, 8 de março, os peregrinos, que representarão em Roma muitas associações, grupos e organizações voluntárias de todo o mundo, terão a oportunidade de vivenciar, entre 8h e 17h, a peregrinação à Porta Santa da Basílica São Pedro e a oportunidade de receber o Sacramento da Reconciliação nas igrejas do Jubileu. Das 15h às 18h, serão realizados os “Diálogos com a Cidade”, encontros culturais, artísticos e espirituais em várias praças de Roma.

Na Piazza Risorgimento, a fundação Focsiv irá propor atividades de conscientização sobre o trabalho voluntário e vai animar a praça com seus voluntários, envolvendo adultos e crianças. Também o Movimento pela Vida, na Piazza dell'Oro, na área externa da Basílica de San Giovanni Battista dei Fiorentini, apresentará suas iniciativas com atividades de entretenimento para as crianças, envolvendo os presentes com o testemunho de algumas mães.

Dentro da Basílica de San Salvatore in Lauro, a Proteção Civil irá divulgaur o serviço que realiza nas cidades italianas, e as Misericórdias, fora da mesma Basílica, oferecerão serviços de saúde preventiva. Na Piazza della Chiesa Nuova, a Shelterbox Italia Onlus estará presente, montando uma tenda na área, símbolo de suas atividades no mundo, dentro da qual oferecerá material informativo. Na Piazza Sant'Ignazio, os voluntários da Aps Il Sorriso informarão os visitantes sobre os projetos que a associação realiza, envolvendo também crianças com animação. Por fim, os voluntários da IAD Bambini Ancora irão envolver os pequenos com oficinas de arte e balões, e os pais em mesas redondas sobre seus problemas.

A missa com o cardeal czerny

No domingo, 9 de março, às 10h30 no horário local, o cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, irá presidier a celebração eucarística na Praça São Pedro com a leitura da homilia que o Papa programou para o evento.