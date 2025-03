Para a Páscoa, Cúpula de São Pedro terá nova iluminação

Nestas semanas, estão em andamento os trabalhos para a nova iluminação da obra-prima arquitetônica projetada por Michelangelo. A luz será mais intensa, uniformemente distribuída e economizará energia

Paolo Ondarza - Vatican News

Até a Páscoa, a Cúpula de São Pedro será equipada com uma iluminação de última geração que irá realçar as formas projetadas por Michelangelo. O projeto, realizado pela Fabbrica di San Pietro, faz parte de uma reorganização do sistema geral de iluminação da Basílica, que no futuro também será direcionada para a fachada. Nas últimas semanas, as lâmpadas antigas estão sendo substituídas por novas de última geração.

As novas lâmpadas que são sendo colocadas

Lâmpadas reguláveis

Nos próximos dias será instalado um sistema de controle de intensidade. As lâmpadas são, de fato, “dimerizáveis”, ou seja, com intensidade ajustável, para permitir de encontrar a harmonia certa para valorizar a cúpula, símbolo da Cidade Eterna. A intervenção tem como objetivo otimizar e economizar ainda mais energia com uma luz mais intensa, calibrada e bem distribuída.

Até agora, as lâmpadas estavam posicionadas na parte superior do tambor: atualmente, elas estão sendo instaladas na parte inferior. Até a Semana Santa, elas também serão instaladas na parede externa das naves e do transepto da Basílica para facilitar o máximo aproveitamento noturno e maior impacto visual da cúpula, uma obra-prima arquitetônica renascentista indiscutível.

O trabalho está sendo realizado com muito cuidado e meticulosidade, mesmo durante a noite, para testar a qualidade da iluminação. O projeto faz parte de uma série de operações de manutenção periódica que a Fabbrica di San Pietro realiza para preservar e aprimorar a Basílica e suas estruturas artísticas.