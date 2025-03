Hebdomada Papae: o boletim em latim deste 1° de março

As notícias do Vaticano em latim, com tradução em italiano. Nesta edição: as condições de saúde do Papa, a catequese da Audiência Geral que o Pontífice faria em 26 de fevereiro, a Comissão para doações à Santa Sé instiuída por Francisco.

Ouça o boletim em latim do Vatican News deste início de março

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die primo mensis Mártii anno bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

Apud Valetudinárium Gemelli Póntifex meliúscule iam valet.

Francísci effátum: Dei praeséntia in parvitáte “olfaciénda”.

Rerum ad Sanctam Sedem donandárum Commissiónem constítuit Póntifex.

NOTÍTIA 1

De Francísci Papae valetúdine prognósis indícta manet, quamvis éidem meliúscule sit. A die quarto décimo mensis Februárii in Valetudinárium Gemelli ipse est recéptus, ex utriúsque pulmónis labórans peripneumónia. Lóquitur Rosárius Tronnolone.

“Quavis páulo secúndior iudicétur valetúdo, prognósis manet indícta”, quod refert núntius Sedis diurnariórum Vaticánae, emíssus die vicésimo sexto mensis Februárii, vésperi, de Pontíficis valetúdine, qui die quarto décimo mensis Februárii in Valetudinárium Gemelli est recéptus, ex utriúsque pulmónis labórans peripneumónia. Die in molle subséllio sedet, atque, dum cura prodúcitur, ipse opus facit. Cardinálium Collégii decánus, Ioánnis Baptísta cardinális Re, cum tértium dicerétur in Foro Petriáno Rosárium pro Francísci Papae valetúdine impetránda, orávit ut “córporis vires roboraréntur” ex “pastoráli ipsíus stúdio, quod próprium est eius”. Multitúdo ádfuit fidélium, cardinálium, episcopórum et partícipum Románae Cúriae. Magnus númerus epistulárum, figurárum, florum pervenérunt et his diébus Summo Pontífici advéniunt.

NOTÍTIA 2

Audiéntiae Generális catechésis est evulgáta quam Póntifex die vicésimo sexto mensis Februárii in Páuli sexti Áula enuntiáre debuísset, quae porro deléta est, propter dilátam eiúsdem commoratiónem in Valetudinário Gemelli. Refert Alexánder De Carolis.

Scriptum catechésis iubilárem sériem réspicit quae est “Iesus Christus nostra spes. Iesus Infans”. Francíscus Papa de Iesu in templo exhíbito dísserit, qui simul cohortátur ut sicut Símeon et Anna simus “spei peregríni” perspicáces óculos habéntes, ultra spécies cernéntes: Símeon Unctum Dómini praeséntem percípiens, púero illi óbviam it atque suum gratum ánimum per cánticum osténdit: «Nunc dimítte servum tuum, Dómine, in pace»; atque Anna quae, viso púero, Ísrael Deum célebrat qui per illum puérulum suum pópulum redémit, quod áliis narrat.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Rerum ad Sanctam Sedem donandárum Commissiónem constítuit Póntifex. In Pontíficis chirógrapho novum Institútum, cuius Asséssor est praeses, operábitur ad fidélium, Conferentiárum Episcopórum et adventiciórum aliórum benefactórum subsídia amplificánda.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

1 marzo 2025

TITOLI

Il Santo Padre al Gemelli, condizioni in miglioramento

Francesco: “fiutare” la presenza di Dio nella piccolezza

Il Papa istituisce una Commissione per le donazioni alla Santa Sede

SERVIZI

La prognosi della salute di Papa Francesco rimane riservata, pur registrando un lieve miglioramento. Dal 14 febbraio è ricoverato al Policlinico Gemelli con la diagnosi di polmonite bilaterale. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

“Pur registrando un lieve miglioramento, la prognosi rimane riservata”, è quanto ha riferito il bollettino della Sala Stampa della Santa Sede diffuso nella serata del 26 febbraio, riguardo lo stato di salute del Papa, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli per polmonite bilaterale. Di giorno è seduto in poltrona e, mentre proseguono le terapie, si dedica alle attività lavorative. Il decano del collegio cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re, al terzo Rosario recitato in piazza San Pietro per la salute di Papa Francesco, ha pregato per l’"integrità delle sue forze fisiche" con quel "dinamismo pastorale che lo caratterizza". Presenti centinaia di fedeli, cardinali, vescovi e membri della Curia romana. Una grande quantità di lettere, disegni, fiori sono arrivate e continuano ad arrivare in questi giorni al Santo Padre.

Pubblicata la catechesi dell’udienza generale che il Papa avrebbe dovuto tenere il 26 febbraio in Aula Paolo VI e che è stata annullata a causa del protrarsi del ricovero al Policlinico Gemelli. Il servizio ad Alessandro De Carolis.

Nel testo pensato nell'ambito del ciclo giubilare di catechesi su "Gesù Cristo nostra speranza. L'infanzia di Gesù", Papa Francesco propone una riflessione sulla presentazione di Gesù al Tempio e invita a essere come Simeone e Anna, “pellegrini di speranza” con occhi limpidi capaci di vedere oltre le apparenze: Simeone, che avverte la presenza dell’Unto del Signore va incontro a quel bambino ed esprime la sua gratitudine con un cantico: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace»; e Anna che, alla vista del bambino, celebra il Dio d’Israele, che proprio in quel piccolo ha redento il suo popolo, e lo racconta agli altri.

NOTIZIE

Il Papa ha istituito una Commissione per le donazioni alla Santa Sede. Nel chirografo del Santo Padre il nuovo organismo, presieduto dall'assessore, lavorerà per incentivare i contributi di fedeli, Conferenze Episcopali e altri potenziali benefattori.

