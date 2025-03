Hebdomada Papae, o boletim em latim do Vatican News

Notícias do Vaticano em latim. Em resumo: o Papa recebeu alta do Hospital Gemelli no domingo, 23 de março; o mundo vê novamente o Papa Francisco, a saudação do Hospital Gemelli; apelo do Papa: em Gaza, calem imediatamente as armas.

HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die undetricésimo mensis Mártii Anno Sancto bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

Valetudinárium Gemelli die tértio et vicésimo mensis Mártii relíquit Póntifex.

“Cunctis grátias réfero”. Hóminum multitúdo íterum Francíscum videt, quibus ex Valetudinário salútem dicit.

Póntifex de Gaza: arma prótenus síleant.

Salútem plúrimam ómnibus vobis audiéntibus núntios Latínos dicit Catharína Agorélius.

Ouça e compartilhe

NOTÍTIAE

Die domínico vicésimo tértio mensis Mártii Francíscus Papa valetudinárium relíquit, ubi fere quadragínta dies morátus est, utriúsque pulmónis morbo corréptus. Refert Eugénius Murrali:

Post a die quarto décimo mensis Februárii quam in valetudinário est morátus Póntifex, utriúsque pulmónis morbo corréptus, die vicésimo áltero mensis Mártii vésperi ex diurnariórum percontatiónibus apud Valetudinárium Gemelli id innótuit: “Francíscus Papa cras dimittétur”. Postquam gravióra est passus, eiúsque salus in discrímen venit, libéllis, communicatiónibus, officiósis falsísque núntiis máxime per sociália instruménta evulgátis, atque per terrárum orbem ex continuátis precatiónibus, Francíscus Domum Sanctae Marthae in Vaticána Urbe rédiit, ubi valetúdini recuperándae, duos saltem menses, óperam daret. Ad medicórum mentem curátio est extrahénda, atque suadétur ut hóminum manípuli ne conveniántur neve sínguli.



Antéquam valetudinárium deséreret, e valetudinárii maeniáno prospectávit Póntifex, primum ex quo témpore illuc est dedúctus, ex Angélica Precatióne benedictúrus. Refert Olga Sakun:

“Cunctis grátias persólvo”, flébili voce dixit Póntifex. Perínde ac per diurnariórum percontatiónes promíssum fécerat, e quintae contignatiónis maeniáno prospectávit atque die tértio et vicésimo mensis Mártii adstántes ex Angélica Precatióne benedíxit, priúsquam valetudinárium deséreret. Tria mília fidélium ante Valetudinárium Gemelli adstábant plaudéntes et item clamántes “Francíscum, Francíscum!”, “te amámus!”, “pro te hic sumus!”. Manus éxtulit Póntifex benedictúrus aeque ac póllices ac deínceps dóminam salutávit flavórum florum fascículum gestántem: “proba est!”. Valetudinário relícto, ad Sanctam Maríam Maiórem se cóntulit, Vírginem Maríam precátum, eíque se tuénti grátias actúrus, quae est Salus Pópuli Románi.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Per scriptum pro Angélica Precatióne comparátum Francíscus Papa, valetudinárium relictúrus, ásserit pluris esse patiéntiam, quae ad conversiónem impéllit. Sollicitúdinem diláudat Póntifex sanitátis ministrórum, qui eum in valetudinário deversántem curavérunt, aegritúdinem déinceps osténdit, quod in Gaza dimicátio íterum exársit. Bona inest spes de foedere icto inter Azerbaigiánam et Arméniam.

In áltera Pontíficis catechési, cuius arguméntum “Iesu vita. Occúrsus”, pro Generáli Audiéntia die vicésimo sexto mensis Mártii comparáta, quae ob Francísci valetúdinem est deléta, ipse de collóquio dísserit inter Christum et Samaritánam.

Finis fit loquéndi, próxima hebdómada rursus ad vos. Valéte.