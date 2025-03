Hebdomada Papae, o boletim em latim do Vatican News

No programa de hoje: Francisco, quem segue a Deus não ignora o grito dos feridos e excluídos; O Papa: o Espírito nos encoraja a enfrentar o que assusta, para que possamos ser livres; Mattarella ao Papa: doze anos a serviço não só da Igreja, mas de toda a humanidade.

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die vicésimo secúndo mensis Mártii Anno Sancto bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

Ait Francíscus Papa: qui Deum séquitur, vulneratórum ac relictórum non prǽterit clamórem.

Idem: Spíritus hortátur ad id oppeténdum quod térritat, sic liberári póssumus.

Mattarella Praeses ad Pontíficem: duódecim anni non modo Ecclésiae verum étiam cunctis homínibus ad inserviéndum dicántur.

Salútem plúrimam ómnibus vobis audiéntibus núntios Latínos dicit Márius Galgano.

NOTÍTIA 1

Per Núntium Diéi precatiónis pro vocatiónibus, die vero undécimo mensis Máii, Póntifex, praesértim iúvenes, ad Deo se committéndum cohortátur, qui neútiquam “delúdet”. Refert Olga Sakun.

Vita liberáliter tradénda. Quod praesúmit Francíscus Papa idque collústrat cum suum Núntium íncohat, die undevicésimo mensis Mártii a Valetudinário Gemelli datum, de sexagésimo áltero Die mundiáli precatiónis pro vocatiónibus, consequénti die undécimo mensis Máii agéndo, áddito ánimo ad ea ex spe sequénda quae tenénda intérius percipiúntur. Quaeque in Ecclésia vocátio sive laicális sive ministérii ordináti sive vitae consecrátae “spei est signum quam pro mundo habet Deus”.

NOTÍTIA 2

Catechésis est evulgáta Audiéntiae Generális quam die Mercúrii, undevicésimo mensis Mártii, in Páuli sexti Áula, edícere debuísset, quaeque, propter ipsíus apud Gemelli Valetudinárium commoratiónem, est deléta. Lóquitur Amadéus Lomonaco.

In scripto illo, Francíscus Papa de convéntu dísserit inter Iesum et Nicodémum, “qui in dubiórum ténebris iaciébat”, in ténebris quidem quas experímur “cum viam persequéndam perspícue non percípimus”. Ne durítia ac assuetudínibus teneámur, inquit Póntifex et addit: “Vita ex facultáte exstat immutándi ut nova rátio amándi reperiátur”.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Cunctae Itálicae gentis gratus ánimus, “affectiónis” propínquitas, ómina “de valetúdine cito recuperánda”. Haec sunt quae Reipúblicae Itáliae Praeses Sérgius Mattarella, per núntium quendam, Francísco Papae transmíttit, cum inítii Pontificátus recensétur duodécimus anniversárius dies.

“Verba exarmáre, mentes exarmáre ac Terram exarmáre debémus. Cogitatióne, temperántia, implicatióne percipiénda máxime opus est”. Quod actis diúrnis, quorum títulus Corriere della Sera, per epístulam quandam, die quarto décimo mensis Mártii, commísit Póntifex. Luciánus Fontana ómina ipsi míserat, ex eo petens vellétne quaedam communicáre.

Sedes diurnariórum Vaticána, die sexto décimo mensis Mártii, Pontíficis precántis, post missam concelebrátam, imáginem evulgávit. Prima est imágo photográphica ex quo die quarto décimo mensis Februárii in valetudinárium est recéptus. Eius valetúdo est stábilis, curatiónes cum physiotherápiae tum respiratiónis producúntur.

