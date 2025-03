Gallagher na Hungria: o amor do Pai nos acolhe de cada "país distante"

No último dia de sua viagem ao país, o secretário vaticano para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais celebrou a missa dominical na co-catedral de Santo Estêvão, em Budapeste, e falou sobre a parábola do “Filho Pródigo”. Do Papa, a saudação, oração e agradecimento pela proximidade.

Alessandro Di Bussolo – Vatican News

Não importa a qual “país distante” formos, “o Pai sempre tem mais confiança em seu amor por seus filhos do que em suas palavras, decisões e ações”. Ele nos espera pacientemente, nos ama e está sempre pronto para nos acolher. É uma mensagem de esperança e amor incondicional da ilustre parábola do “Filho Pródigo”, protagonista da liturgia do IV Domingo da Quaresma, que o secretário vaticano para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher, compartilhou em sua homilia na missa celebrada na co-catedral de Santo Estêvão, em Budapeste, no domingo, 30 de março, último dia de sua visita à Hungria.

O amor do Pai que perdoa e acolhe em casa

O arcebispo inglês destacou que na parábola de Jesus o verdadeiro protagonista não são tanto os filhos, mas o Pai misericordioso, que representa o amor infinito de Deus. "O amor do pai é tão forte e tão grande que ele não toma posse do outro, mas está disposto a deixá-lo ir", explicou o arcebispo. Ele não faz exigências, “mas está disposto a esperar pacientemente”. É um amor que perdoa e acolhe em casa. Seu amor não nos resgatará nem nos impedirá de ir ao “país distante”. Em vez disso, ele redime o tempo gasto e a vida vivida naquele lugar. Esta “é uma boa notícia para quem viaja ao país distante, e todos nós iremos lá em algum momento”, disse dom Gallagher.

Saudação do Papa Francisco

O secretário vaticano para as Relações com os Estados saudou todos os participantes da celebração, para a qual foi convidado pelo arcebispo de Esztergom-Budapeste, cardeal Péter Erdő, em nome do Papa Francisco, que “assegura a sua proximidade espiritual e suas orações”. E ele é grato pelas orações oferecidas por ele durante seu período de sofrimento e hospitalização, e hoje de convalescença.

As etapas da visita, de 28 a 30 de março

Na sexta-feira, 28 de março, dom Gallagher se encontrou com Péter Szijjártó, ministro das Relações Exteriores e do Comércio. Em seguida, ele discursou na conferência anual de embaixadores húngaros e posteriormente participou da cerimônia do 60º aniversário da morte de dom Angelo Rotta, núncio apostólico em Budapeste de 1930 a 1945, lembrado por seu compromisso em proteger os judeus durante o Holocausto. Em seguida, ele se encontrou com o cardeal Péter Erdö, com o monsenhor András Veres, presidente da Conferência Episcopal Húngara, e com os quatro arcebispos e o arcebispo metropolitano dos fiéis greco-católicos. No sábado, 29 de março, ele se encontrou com um grupo de embaixadores credenciados na Hungria na Nunciatura Apostólica.