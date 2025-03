Gallagher: na fragilidade, o Papa continua a servir a Igreja e a humanidade

Em sua homilia na missa pela saúde do pontífice, o secretário para as Relações com os Estados sublinhou a gratidão de Francisco “pela proximidade e pela oração que se eleva ao céu tão abundantemente por ele”. Em seguida, o arcebispo se detém sobre a ameaça do mal que está cada vez mais presente nos países em guerra, precisamos de “uma diplomacia”, acrescenta, “desvinculada de miseráveis interesses humanos” e em favor do bem comum.

Benedetta Capelli – Vatican News

Uma oração coral pelo Papa Francisco que, “neste momento de fragilidade humana, certamente não está servindo a Igreja e a humanidade de forma menos eficaz, embora de outra forma”. As palavras de dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, ressoam na Igreja Gesù em Roma, a “casa” dos jesuítas, a ordem à qual o Papa pertence. Na missa celebrada pela saúde do Pontífice, o arcebispo disse que “ele é grato pela proximidade e pelas orações que, especialmente nestes últimos tempos, sobem ao céu em abundância por ele, por seu ministério universal e pelo restabelecimento de sua saúde”.

A ameaça do mal

A homilia do arcebispo trata do amor divino que “flui continuamente” de Deus “por meio do Coração transpassado de Jesus” e pede para ser correspondido. Um amor que se encontra “com nossa miséria, com nossos pecados e assume a conotação de ‘misericórdia’”. É esse amor que leva ao caminho certo. “O tempo forte da Quaresma”, enfatiza dom Gallagher, ”é um momento propício para aprofundar esse caminho. Segui-lo significa deixar-se amar por Deus e chegar a um renascimento espiritual que abre “novos espaços e novos horizontes de esperança, liberdade e paz”. O perigo é que, em vez disso, passemos da vida para a morte.

Mesmo em nossos dias, onde a ameaça do mal está se tornando cada vez mais substancial e a escuridão às vezes parece prevalecer sobre a própria luz: vemos isso tristemente com a guerra na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, em Mianmar, no Sudão, na República Democrática do Congo e em outros lugares de conflito.

A missa pela saúde do Papa (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

O mundo corre o risco de um conflito de raças

O renascimento espiritual também leva ao caminho do encontro, mas não faltam obstáculos. “Há aqueles que, infelizmente, alimentam incessantemente - explica o secretário para as Relações com os Estados - uma cultura de morte”, abraçando a ”lógica perversa do ódio, da prevaricação e, portanto, da guerra, em todos os níveis. Assim, o mundo se torna o teatro de um conflito de etnias e civilizações, de culturas e religiões”.

Uma diplomacia a serviço do bem comum

Em vez disso, os cristãos são chamados a difundir os valores do amor, da justiça e da paz. “Abençoados sejam os tempos e lugares”, enfatiza Gallagher, “onde nos sentamos ao redor da mesma mesa e confiamos na força da razão e da consciência, tendo como horizonte o valor indescritível da dignidade humana!”

Quanto é necessário em nossos dias de uma diplomacia desvinculada dos miseráveis interesses humanos para trabalhar livremente pelo bem comum, cooperando juntos para garantir os bens supremos da justiça e da paz para todos!

Dom Paul Richard Gallagher na Igreja de Gesù (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

A gaiola do egocentrismo

Várias vezes o Papa, lembra o arcebispo, nos exorta a abraçar a lógica do encontro, porque o homem é feito de relações abertas e altruístas. Assim também a Igreja em saída, evocada por Francisco, é feita de homens que olham para os outros, que se preocupam em servir o bem comum. O egocentrismo, de fato, é um fechamento, uma gaiola que impede a pessoa de ser uma “bênção” para todos.

Há uma enorme diferença entre aqueles que levam vida aos outros, estendendo a mão para salvar, e aqueles que levam a morte, privando o outro da ajuda de que precisa para sobreviver!

A oração e a voz da consciência

Por fim, dom Gallagher nos lembra que precisamos de “uma luz superior” para nos guiar em nossas escolhas e nos ajudar a realizá-las. “É precisamente na oração, que também é feita de silêncio, que devemos aprender a ouvir a voz da consciência, que não é um julgamento arbitrário, mas a voz do Senhor que ressoa no santuário interior da mente e do coração”.

Aqueles que lutaram pela dignidade humana, que lutaram contra as ditaduras, a tirania e a injustiça, mesmo que nem sempre compartilhassem da fé cristã ou de uma crença religiosa, fizeram isso em nome da consciência, reconhecendo nela aquela voz superior que mostra o caminho certo.

O convite do secretário para as Relações com os Estados é para que aproveitemos o período da Quaresma “para fazer silêncio e entrar nesse santuário interior da consciência”, confiando-nos à Virgem do Silêncio, a quem também confiamos a saúde do Papa e a paz no mundo.

Celebração pela recuperação do Papa presidida pelo arcebispo Gallagher (VATICAN MEDIA Divisione Foto)