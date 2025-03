Fernández: sete razões pelas quais precisamos do Papa Francisco

Fiéis acompanham a saudação do Papa (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

O prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé sobre o retorno do Pontífice ao Vaticano.

Vatican News

Há sete boas razões pelas quais precisamos do Papa Francisco. Quem afirma isso é o cardeal Víctor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, que as destacou ao site Religión Digital.

A primeira: porque "é um homem de Deus, visivelmente apaixonado pelo Evangelho de Jesus".

Depois, porque "enxerga além, com uma intuição incomum que transcende toda imediatidade".

A terceira: "Porque tem uma coragem à prova de tudo, que lhe permite dizer o que os políticos silenciam".

A quarta: "Porque é um poeta, que com gestos e poucas palavras resume aquilo que outros não conseguem expressar nem com longas reflexões".

A quinta: "Porque é coerente, austero, comprometido e capaz de se doar ao máximo".

A sexta: "Porque é a voz mais poderosa dos pobres e dos abandonados desta terra".

Por fim, a sétima: "Porque este mundo precisa de um pai, de alguém que reflita a paternidade de Deus como ele".

