Exercícios Espirituais no Vaticano, 6ª Meditação: "Renascer"

O pregador da Casa Pontifícia, padre Roberto Pasolini, fez na manhã desta quarta-feira, 12 de março, a sexta meditação no âmbito dos Exercícios Espirituais da Quaresma à Cúria Romana sobre o tema "A esperança da vida eterna: Renascer". Publicamos a síntese da reflexão.

Vatican News

O caminho da salvação se manifesta como um renascimento espiritual, ilustrado no Evangelho de João através do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus afirma que, para ver o Reino de Deus, é necessário “renascer do alto”, um conceito que desconcerta Nicodemos e que remete à necessidade de uma mudança profunda e radical. Essa transformação não é simples e, muitas vezes, desperta temor, pois exige abandonar certezas e esquemas consolidados.

Jesus explica que o renascimento acontece através da água e do Espírito, não como um retorno biológico à infância, mas como uma nova abertura à ação do Espírito. Muitos temem a mudança e tentam se agarrar a experiências passadas, mas o verdadeiro renascimento implica confiar em Deus e deixar-se conduzir a horizontes inexplorados. Essa passagem lembra o Êxodo de Israel no deserto, onde o povo temia a morte, mas encontrava salvação ao voltar o olhar para um sinal oferecido por Deus. Hoje, o sinal da salvação é Cristo elevado na cruz.

O batismo representa o símbolo dessa nova vida: não uma mudança imediata e visível, mas o início de um caminho de transformação. No entanto, ao longo da história, a eficácia do batismo enfraqueceu, tornando-se muitas vezes um rito cultural mais do que uma escolha consciente de fé. Isso levou a uma crise na Igreja, em que a vida cristã parece distante e abstrata para muitos.

Jesus convida a uma escolha radical: colocar a relação com Ele acima de qualquer outro vínculo, não como negação dos afetos, mas como reconhecimento de que somente em Deus se encontra a verdadeira vida. Isso exige a coragem de “perder a própria vida” no sentido biológico e psíquico, para reencontrá-la na dimensão eterna.

Por fim, Jesus usa a metáfora do parto para explicar que o renascimento espiritual é uma passagem dolorosa, mas necessária. Cada pessoa é chamada a sair dos próprios “ventres” de origem para acolher a plenitude da vida eterna. São Francisco é um exemplo de quem abandonou toda segurança para abraçar plenamente a vida nova em Cristo.

Em suma, o verdadeiro renascimento não é uma ilusão, mas uma realidade acessível àqueles que se deixam transformar pelo Espírito, vivendo desde já a promessa da eternidade.