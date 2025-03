Exercícios Espirituais no Vaticano, 5ª Meditação: "Moribundos ou vivos?"

O pregador da Casa Pontifícia, padre Roberto Pasolini, fez na tarde desta terça-feira, 11 de março, a sua quinta meditação no âmbito dos Exercícios Espirituais da Quaresma à Cúria Romana, sobre o tema "A esperança da vida eterna: Moribundos ou vivos?" Os Exercícios Espirituais estão em andamento sem a presença do Papa Francisco que está internado no Hospital Gemelli. Publicamos a síntese da quinta Meditação.

Vatican News

O verdadeiro desafio do nosso caminho não é apenas atravessar a morte, mas reconhecer que a vida eterna começa aqui. Muitas vezes nos iludimos achando que existem apenas duas categorias de pessoas: os vivos e os mortos. O Evangelho de João, com a ressurreição de Lázaro, desafia essa visão: os verdadeiros mortos não são apenas aqueles que param de respirar, mas também quem está bloqueado pelo medo, pela vergonha e pelo controle. Lázaro, envolto em faixas que limitam todos os movimentos, representa todos nós quando nos deixamos sufocar por expectativas e esquemas rígidos, perdendo o contato com nossa liberdade interior.

Marta e Maria, diante da morte do irmão, expressam uma fé condicional: "Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido" (Jo 11, 21). Essa mentalidade reflete a ideia de um Deus que deve sempre intervir para nos poupar da dor. Mas Jesus não veio para eliminar o sofrimento, mas para transformá-lo: “Eu sou a ressurreição e a vida” (Jo 11,25). A verdadeira questão, então, não é se morreremos, mas se já estamos vivendo realmente, confiando em Cristo e em sua palavra.

Este desafio também emerge no episódio da mulher que sofria de hemorragia que estava doente há doze anos e que, apesar de tudo, ousa tocar no manto de Jesus para buscar a cura (Mc 5, 25-34). Sua condição representa toda a humanidade: buscamos remédios, buscamos vida, mas muitas vezes confiamos em falsos ídolos que nos deixam vazios. Somente o contato com Cristo pode trazer a verdadeira cura, que não é apenas física, mas interior: a capacidade de se confiar e se sentir acolhido.

Jesus lhe diz: “Minha filha, a tua fé te salvou” (Mc 5, 34), mostrando que a salvação não é uma intervenção externa de Deus, mas se expressa na capacidade de nos abrirmos à sua presença. O mesmo vale para a confissão e para toda experiência de reconciliação: um ato formal não é suficiente, é preciso que o nosso coração redescubra a confiança num Deus que realmente nos quer vivos.

O sinal de Lázaro e a cura da mulher com hemorragia nos colocam uma pergunta radical: somos moribundos que aguardam o fim ou vivos que já começaram a experimentar a ressurreição? A vida eterna não é apenas uma recompensa futura, mas uma realidade que podemos escolher agora, vivendo com liberdade, esperança e confiança no Deus que nos chama à plenitude.