Exercícios Espirituais da Cúria Romana têm início no dia 9 de março

Comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé: as meditações serão propostas pelo padre Roberto Pasolini, OFMCap., pregador da Casa Pontifícia.

A partir de 9 de março, primeiro domingo da Quaresma, terão início os Exercícios Espirituais da Cúria Romana, em comunhão espiritual com o Santo Padre, na Sala Paulo VI.

As meditações serão propostas pelo padre Roberto Pasolini, OFMCap., Pregador da Casa Pontifícia, sobre o tema: “A esperança da vida eterna”.

Os Exercícios, que se concluirão na manhã de sexta-feira, 14 de março, serão realizados da seguinte forma:

- Domingo, 9 de março, às 17h (Vésperas)

- Segunda-feira, 10 de março a quinta-feira, 13 de março, às 9h (Hora Terça) e às 17h (Vésperas)

- Sexta-feira, 14 de março, às 9h (Hora Terça)

Em particular, os cardeais, arcebispos e bispos, membros da Pontifícia Família Eclesiástica e Leigos, e funcionários da Cúria Romana e do Governatorato são convidados a participar.

A Ressurreição, esperança e conforto

No convite para os exercícios espirituais da Prefeitura da Casa Pontifícia, é enfatizado que a Ressurreição de Cristo, que é a promessa de vida eterna para todos, é a “esperança, a essência e o ápice da fé cristã proclamada pelo Concílio de Nicéia, que ‘tem sido por séculos uma fonte de conforto e orientação para a humanidade, iluminando o significado final da existência’. Com o passar do tempo, continua, “uma espécie de poeira se assentou sobre essa promessa, com um véu que obscureceu seu profundo significado”. Nesta “Quaresma especial que é celebrada no ano do Jubileu”, continua a nota, “desejamos contemplar a vida eterna não como algo que acontecerá um dia, mas como uma graça que ilumina nossa existência a partir de agora”. As provações e os sofrimentos que “continuam a marcar o caminho da humanidade”, conclui o convite, são “apenas a sombra de uma glória que espera ser manifestada em nós: a promessa de eternidade para a qual Deus nos chamou desde o início”.