Esmolaria Apostólica: assistência à saúde para requerentes de asilo em Roma

O esmoleiro do Papa com os profissionais de saúde

Uma iniciativa em prol da saúde foi realizada neste domingo (23/03) pelo cardeal Konrad Krajewski para os residentes do "Selam Palace", a cidade invisível dos requerentes de asilo em Roma. Uma equipe de especialistas, de dermatologistas a especialistas em doenças infecciosas, visitou os hóspedes da estrutura no bairro Romanina, no sudeste da capital italiana.

Vatican News

Duas ambulâncias do Estado da Cidade do Vaticano, uma equipe de especialistas e três horas de dedicação total àqueles a quem muitas vezes é negado o acesso a exames médicos e controles clínicos. No Selam Palace, a “cidade invisível” dos requerentes de asilo, a maior ocupação habitacional de Roma, o número de hóspedes tem se mantido na casa de centenas há anos. E para eles - cerca de 500 pessoas do Chifre da África (Etiópia, Eritreia, Somália e Sudão), incluindo crianças - na manhã de domingo (23/03), das 9h às 12h, dermatologistas, oftalmologistas, dentistas, otorrinolaringologistas, gastroenterologistas e especialistas em doenças infecciosas estiveram à disposição como parte da iniciativa “Manhã de saúde para os mais frágeis”.

As consultas médicas no "Selam Palace"

O prédio no Bairro Romanina

A iniciativa foi organizada pela Esmolaria Apostólica em colaboração com a paróquia dos Santos Mártires Mário e Família, uma igreja localizada na região sudeste de Roma, no bairro Romanina, onde está localizado o prédio de sete andares. O Selam Palace, de ocupação histórica que abriga refugiados e requerentes de asilo que são titulares de proteção internacional por terem fugido do próprio país por causa de guerras e perseguições políticas e religiosas, encontra-se numa área em visível estado de abandono perto do grande anel viário que circunda a cidade.

As duas ambulâncias da Santa Sé

Centenas de pessoas entre requerentes de asilo e refugiados

Não é a primeira vez que o esmoleiro do Papa, o cardeal Konrad Krajewski, vai ao Selam Palace com seus colaboradores para distribuir ajuda, cestas básicas e artigos de primeira necessidade para aqueles que vivem em condições precárias dentro dos muros desse edifício ocupado em 2006, que já hospedou e viu passar centenas de pessoas.

As consultas médicas no "Selalm Palace" de Roma