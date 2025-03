Embaixadores junto à Santa Sé rezam pelo Papa Francisco

Na segunda-feira à noite, às 18 horas, na igreja de língua alemã de Nossa Senhora das Almas, em Roma, foi celebrada uma Santa Missa pela recuperação do Papa Francisco. Diplomatas de mais de 20 países credenciados junto à Santa Sé também participaram

Gudrun Sailer - Vatican News

“Penso que foi uma tentativa muito bonita e profunda de dar aos corações uma direção comum”, disse o reitor da igreja de Nossa Senhora das Almas, em Roma, Michael Max, ao Vatican News. “E se, como no corpo diplomático, os corações às vezes podem bater culturalmente, linguisticamente, com ritmos diferentes neste mundo, mas na oração pelo Santo Padre eles se unem, encontram uma direção comum. E estou convencido de que isso fortalece aqueles que rezam e também aquele por quem rezam”.

A Missa foi celebrada em italiano, alemão e latim. A liturgia na igreja de língua alemã no centro de Roma contou com a presença, entre outros, dos embaixadores da Suíça, Itália, Espanha, Portugal, Armênia, Eslováquia, República Tcheca e Angola junto à Santa Sé, além de enviados da Turquia, Bulgária, Sérvia e Haiti.

Iniciativa dos embaixadores da Áustria e da Alemanha

O Papa Francisco está sendo tratado de uma grave doença respiratória no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. Já no início de sua hospitalização, a Embaixada da Argentina junto à Santa Sé havia convidado a uma celebração pela recuperação do Pontífice argentino. A iniciativa em Nossa Senhora das Almas foi tomada pelos embaixadores Marcus Bergmann, da Áustria, e Bernhard Kotsch, da Alemanha.

“Essa corrente nos transporta e transporta aquele por quem oramos.”

“Em Francisco, estamos orando por alguém que está particularmente próximo dos doentes e daqueles que estão à margem da sociedade”, disse o reitor, que presidiu a celebração, em sua homilia. A oração transforma “muitos corações ansiosos e preocupados em uma grande esperança”. Ao contrário do “borrifo de conversas e especulações”, a oração é capaz de “formar uma corrente ampla e profunda que rega a terra ressecada e possibilita uma nova fecundidade. Essa corrente nos leva e leva aquele por quem rezamos”, disse o reitor.

Na segunda-feira, o Papa Francisco teve mais dois ataques agudos de falta de ar e foi retomada a ventilação mecânica não invasiva. Ele está sem febre, alerta e orientado. Há última semana, o Terço tem sido rezado todas as noites, às 21 horas, na Praça de São Pedro, por sua recuperação.