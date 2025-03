Diplomatas africanos rezam pelo Papa, cardeal Turkson: "Deus o fortaleça"

Os embaixadores africanos credenciados junto à Santa Sé participaram de uma missa pela recuperação do Pontífice celebrada nas Grutas Vaticanas na quinta-feira, 20 de março. O convite do cardeal para manter “viva a esperança apesar das provações”.

Um agradecimento pelos doze anos de seu pontificado e um apelo por sua rápida recuperação. As orações pela saúde do Papa Francisco foram elevadas da Capela Húngara nas Grutas Vaticanas da Basílica de São Pedro na quinta-feira, 20 de março, pelos embaixadores africanos credenciados junto à Santa Sé. Os diplomatas se reuniram para a missa presidida pelo chanceler das Pontifícias Academias das Ciências e Ciências Sociais, cardeal Peter Kodwo Appiah Turkson.

Depois de invocar Deus para que conceda ao Papa "a força necessária para cumprir a missão que lhe foi confiada", o cardeal propôs na homilia uma reflexão sobre o episódio evangélico do rico e do pobre Lázaro, e fez um convite à conversão dos corações e ao bem. "O homem rico tinha uma provação a superar, a presença do pobre Lázaro à sua porta. Uma provação que ele não conseguiu enfrentar", disse o cardeal ganês, sublinhando como "todos nós temos provações a superar em nossas vidas".

Jubileu, fonte de esperança

Ele então pediu aos diplomatas africanos que “rezem pelo Santo Padre para que, diante dessa provação, sua confiança e esperança em Deus possam crescer”. “Durante este Ano Jubilar”, refletiu Turkson, “o Papa tem continuamente exortado à esperança. Que este Jubileu, que ele dedicou à esperança, seja uma fonte de esperança para ele também, no Senhor”, foi o desejo final do cardeal.

O afeto do Continente Africano

Durante o evento, o embaixador da República de Camarões junto à Santa Sé, Antoine Zanga, expressou ao Pontífice a proximidade e a solidariedade da Igreja de todo o Continente Africano: “Imploramos o dom da saúde para o Papa Francisco e damos graças a Deus pela convalescença do Santo Padre, que sempre precisa de nossas orações”. “Fortes em nossa fé”, continuou o diplomata, “alimentamos a esperança de que o Senhor fortalecerá o seu servo para que ele continue a missão que lhe foi confiada, e rezamos para que o próprio Santo Padre tenha esperança em Deus”. “Foi o Papa Francisco quem abriu este Jubileu da Esperança. Esperamos que ele possa participar dele conosco e que também possa encerrá-lo”, concluiu o embaixador camaronês.