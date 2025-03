Diálogo entre saberes para salvar o mundo, plenária da Academia para a Vida

No centro de conferências Augustinianum, em Roma, a 30ª assembleia geral teve início com uma conferência internacional intitulada “Fim do mundo? Crises, responsabilidades e esperanças'” Cientistas e especialistas discutem como os saberes podem se confrontar e trabalhar em conjunto para salvar a humanidade e a Casa Comum.

Federico Piana – Vatican News

O título escolhido para a 30ª assembleia plenária da Pontifícia Academia para a Vida (PAV), que teve início nesta segunda-feira, 3 de março, no Centro de Conferências Augustinianum, em Roma, e terminará na quarta-feira, 5, é mais atual do que nunca: “Fim do mundo? Crises, responsabilidades e esperanças”. Uma pergunta que não é exatamente descabida - dadas as graves crises internacionais, políticas e sociais que abalam o planeta - e para a qual numerosos acadêmicos e especialistas, como ganhadores do Prêmio Nobel, planetólogos, físicos, biólogos, paleoantropólogos, teólogos e historiadores, estão tentando dar uma resposta em uma conferência internacional realizada dentro dos próprios trabalhos da assembleia ordinária. E não é de se surpreender que a abordagem do grande tema da salvação do homem e do planeta passe pelo confronto de conhecimentos científicos e culturais profundamente diferentes: sem que colidam uns com os outros, mas, ao contrário, podem contribuir para a definição de um horizonte compartilhado e aceito.

Viver a policrise

“Temos uma consciência cada vez maior de que a crise que estamos vivendo afeta simultaneamente várias dimensões de nossa vida pessoal e social. É aquela que até mesmo o Santo Padre mencionou usando um termo cunhado pelo filósofo Edgar Morin: policrise”, disse dom Vincenzo Paglia, arcebispo Presidente da Academia para a Vida, na manhã desta segunda-feira, (03/03) durante seu discurso de apresentação da sessão plenária na Sala de Imprensa da Santa Sé.

A mensagem do Papa

E é precisamente o Papa Francisco, em sua mensagem dirigida aos participantes da Assembleia Geral divulgada nesta segunda-feira, que quis enfatizar como essas policrises, que dizem respeito a guerras, mudanças climáticas, fenômenos migratórios e problemas de energia, devem ser resolvidas aumentando ainda mais o multilateralismo. “Cabe a nós”, explicou dom Paglia em detalhes, ”trabalhar na construção de uma arca comum com todos nela: um núcleo ordenado de acordo com a palavra de Deus que Noé ouviu atentamente para realizar seu artefato, de modo a proteger a lógica da criação, realizando seu próprio caminho graças à sua capacidade de permanecer à tona no mar que submerge todas as outras realidades. Dessa forma, a arca se torna um símbolo de um espaço no qual o projeto de vida de Deus pode navegar, através da morte e da destruição, em direção a um novo começo”.

Papel essencial

Sobre o papel essencial da ciência na tentativa de salvar o mundo, Katalin Karikó, ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina de 2023, explicou aos jornalistas como as opiniões dos pesquisadores diferem, mas se eles puderem “trabalhar juntos e respeitar uns aos outros, é possível fazer uma nova invenção. Isso é o que eu acho importante, por isso tento enfatizar que as mulheres são importantes para a ciência e que a ciência precisa de mais mulheres”.

Mudança cultural

Durante a apresentação na coletiva de imprensa, o professor Guido Tonelli, físico e professor emérito da Universidade de Pisa, também enfatizou o fato de que, sem a contribuição da ciência, apenas alguns passos inúteis poderiam ser dados: “A ciência”, acrescentou ele, “ainda é hoje, de alguma forma, a base de nossa visão de mundo e ainda precisamos dela, não apenas para produzir tecnologias e ferramentas necessárias para a sobrevivência da espécie: a mudança profunda que produz uma mudança de paradigma em nível científico também produz uma mudança ainda mais radical em nível cultural”. De acordo com Tonelli, hoje os seres humanos se organizam “de uma maneira diferente, a humanidade constrói relações diferentes das que tinha antes. Esse é um ponto fundamental porque até hoje a ciência continua a produzir mudanças. E o mecanismo pelo qual a ciência muda a visão do mundo é um fenômeno que ainda está em andamento e é necessário tomar consciência disso porque o futuro tomará forma a partir deles”.

Prêmio Defensor da Vida

A conferência internacional sobre o destino do mundo será concluída nesta quarta-feira, quando será entregue o Prêmio Defensor da Vida. Este ano, o conselho diretor da PAV escolheu a Irmã Justina Olha Holubets, da Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, geneticista ucraniana, psicóloga, fundadora e presidente da ONG 'Perinatal Hospice. Imprint of Life'. “Qualquer ameaça à vida e à dignidade da pessoa atinge a Igreja profundamente em seu coração. Em particular, torna-se atual hoje, quando testemunhamos muitos ataques, especialmente contra os frágeis e indefesos”, disse a irmã Justina, que também queria mencionar que sua associação foi fundada na cidade ucraniana de Lviv em 2017 com os objetivos de ”divulgar informações sobre o luto pré-natal e perinatal, apoiar mães e casais que, durante a gravidez, enfrentam situações de patologia grave ou malformação da criança concebida, apoiar a vida ainda não nascida e acompanhar os pais que perderam seus filhos durante a gravidez ou após o nascimento”.