Czerny: unidos na esperança, confiamos a Deus a saúde do nosso amado Papa Francisco

Conduzida pelo prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, na noite deste 8 de março, na Praça São Pedro, a recitação do Terço pelo Papa que está hospitalizado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. Introduzindo a oração mariana, o cardeal informou que na sexta-feira à noite, em Buenos Aires, muitas pessoas se reuniram para rezar por Francisco sob o lema “Amor se paga com amor”.

Vatican News

Na Praça São Pedro, na noite deste sábado, 8 de março, o eco da oração que se elevou para o Pontífice veio de outra praça. “Sob o lema 'Amor se paga com amor'”, na noite de sexta-feira, em Buenos Aires e em sua catedral, ‘muitas pessoas se reuniram em oração pelo Papa Francisco’, relatou o cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, que conduziu a recitação do Rosário para o Bispo de Roma no átrio da Basílica vaticana. “Unamo-nos em oração com gratidão, esperança e amor, confiando sua saúde à misericórdia de Deus”, acrescentou o cardeal, na certeza da ‘intercessão da Santíssima Virgem Maria, que ilumina nosso caminho como sinal de consolação e esperança segura’. “Com o olhar voltado para Jesus, confiemos nosso amado Santo Padre Francisco à proteção materna de Maria, Mãe da Igreja”, exortou o cardeal Czerny, antes de iniciar a oração mariana.

Cardeais, prelados, sacerdotes, religiosos e religiosas da Cúria Romana e da diocese de Roma e centenas de fiéis, que se reuniram às 21 horas pela décima terceira noite consecutiva, rezaram pelo Papa, que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro.

Após a oração introdutória, foram meditados os mistérios gozosos - contemplados às segundas-feiras e aos sábados - que dizem respeito aos eventos da história da Salvação ocorridos antes e depois do nascimento de Cristo: a anunciação, a visita de Maria a Isabel, a natividade, a apresentação de Jesus no Templo, o encontro de Jesus entre os doutores no Templo.

No final da quinta dezena de Ave-Marias, a Salve Regina foi elevada à Virgem, seguida pela entoação da Ladainha Lauretana. O cardeal Czerny fez a oração final, seguida pelo canto do Oremus pro Pontifice. Por fim, a assembleia foi dispensada pelo cardeal com uma bênção.