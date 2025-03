Cúpula da Basílica de São Pedro apaga as luzes para a "Hora do Planeta"

Por ocasião da iniciativa do WWF, neste sábado, 22 de março, as luzes serão apagadas das 20h30 às 21h30 (horário local da Itália).

Também neste ano, por conta da iniciativa Hora do Planeta do WWF, um comunicado da Fábrica de São Pedro informa que as luzes da cúpula da Basílica serão apagadas por uma hora, a partir das 20h30 (hora local).

Na encíclica Laudato si’, o Papa Francisco nos lembra que a questão ecológica deve estar centrada na ética e na justiça social, e que o que está acontecendo com a Terra, a “nossa casa comum”, é um desafio sem precedentes que envolve nossa responsabilidade para com os outros e as futuras gerações.